Suzanenses levam medalhas de ouro em torneio paulista de judô

Em mais uma demonstração de força e resiliência, atletas de judô de Suzano foram campeões do Campeonato Paulista de Veteranos da modalidade, que teve a final realizada no último sábado (15/06) em Aguaí, no interior paulista. O torneio, considerado o principal do esporte no Estado de São Paulo, contou com três esportistas do município. Eles representaram a cidade em uma decisão de alto nível técnico e que contou com 320 atletas participantes, sendo 263 homens e 57 mulheres.

No total, Suzano foi representada por três atletas. As medalhas de ouro vieram na categoria F4 médio feminino, com a judoca Vanessa Cristina Billard subindo ao degrau mais alto do pódio e, na M4 masculino, com Valmir dos Santos Gomes, que também colocou a medalha dourada no peito. Além deles, Jonatas Dias Lopes, pela categoria M2 médio, também levou o nome da cidade para Aguaí. Ele teve grande desempenho durante a competição, mas acabou ficando na repescagem.

Os competidores integram a equipe da Associação de Judô Kyoei, que realiza um trabalho social de integração de jovens e adultos no esporte na cidade. Os dois campeões atuam como treinadores na instituição, que conta com apoio da Prefeitura de Suzano por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Vanessa, que ao lado de Gomes é treinadora na associação, destacou a relevância do trabalho do projeto com os judocas e valorizou a conquista das medalhas. “Elas mostram que estamos no caminho certo e somos capacitados para conduzir os alunos para o caminho da vitória. Diariamente atuamos para promover o judô na cidade e somos referência para os alunos. Essas medalhas são para eles”, afirmou.

Além da competição de veteranos, a associação também representou Suzano no Campeonato Paulista Sub-18, que teve a final realizada em 25 de maio na cidade de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Na ocasião, o judoca Kauã Henrique Borges Okuda conquistou o bronze na categoria pesada.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, parabenizou os atletas que representaram Suzano nos jogos. “É gratificante ver nossa cidade no topo em uma competição tão importante. Conquistamos três medalhas e isso vai marcar a vida de cada um dos nossos esportistas. Parabenizo a todos pela resiliência e por abraçarem o projeto realizado na associação”, afirmou.