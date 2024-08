Suzano derrota Atibaia Vôlei e chega à segunda vitória no Paulista 2024

O Suzano Vôlei conquistou uma importante vitória sobre o Atibaia Vôlei na noite da última sexta-feira (23/08), chegando à liderança provisória do Campeonato Paulista com seis pontos em dois jogos. O duelo, realizado no Ginásio Elefantão, terminou em 3 sets a 1 (20x25 | 18x25 | 18x25) para os suzanenses.

Em seu primeiro desafio longe de seus domínios na temporada 2024/25, o Suzano demonstrou grande tranquilidade e domínio desde os primeiros pontos da partida, em especial ao abrir confortável vantagem antes da marca dos dez pontos com um jogo muito bem encaixado diante dos atibaianos que, mesmo com o apoio de sua torcida, nada puderam fazer para evitar a vitória do time do Alto Tietê por 20 a 25 no set inicial.

Confortáveis em quadra, os suzanenses voltaram para a segunda parcial com a mesma determinação de outrora, controlando ainda mais a partida no Elefantão com saques letais, bloqueios bem armados e ataques precisos, contando ainda com um sistema defensivo aplicado para evitar as investidas dos interioranos. Outra vez, vitória do Suzano, desta vez, por 25 a 18.

Por fim, o terceiro set teve nova vantagem visitante, desta vez, com uma equipe mais alternativa formada pelos atletas que iniciaram a partida no banco. Mantendo o ritmo com a força de seu coletivo, o Suzano repetiu o 25 a 18 para fechar o duelo em 3 sets a 0 e confirmar a liderança provisória do Estadual após dois jogos disputados.

Um dos principais nomes em quadra, o líbero Tiago Brendle apontou que a boa partida reflete o empenho da equipe nos treinamentos. "Tínhamos uma missão, vir a Atibaia e conquistar mais três pontos, e foi isso que fizemos. O grupo está de parabéns, mas agora é hora de pensar no duelo da semana que vem contra Campinas (Vôlei Renata)", destacou.

Satisfeito com a aplicação da equipe em quadra, o técnico Pedro Uehara, o Peu, reforçou que os seis pontos das duas primeiras rodadas eram essenciais. "O Paulista tem times fortes, é o principal estadual do País. Então, era importante exercer nosso favoritismo. Agora é virar a chave pois, no dia 30, receberemos o Campinas na Arena e vamos trabalhar para estar prontos para esse confronto", postulou.

O duelo do Suzano contra o Vôlei Renata acontecerá na próxima sexta-feira (30/08), às 19 horas, na Arena Suzano. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos)