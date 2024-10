Suzano derrota Vôlei Renata e está a uma vitória do título paulista

O Suzano Vôlei deu um importante passo na luta pelo título paulista de 2024 ao derrotar o Vôlei Renata por 3 sets a 1 (26x24 | 25x21 | 20x25 | 25x23) no jogo de ida da decisão, disputado na noite da última quarta-feira (09/10). O embate na Arena Suzano contou com aproximadamente 7 mil espectadores que viram uma grande exibição do time do Alto Tietê, que agora precisa de uma simples vitória no próximo domingo (13/10) para garantir o 11° troféu estadual à cidade.

O embate na Arena começou com festa da torcida que, mais uma vez, fez valer o fator casa para pressionar os visitantes do início ao fim da partida. Ainda que o duelo tenha apresentado grande equilíbrio na primeira parcial, o Suzano levou a melhor ao anotar um 26 a 24, abrindo assim o placar na decisão.

A segunda parcial teve enredo similar, contudo, desta vez, o time da casa foi mais dominante nas ações e nos pontos. Sempre à frente na contagem, o time do técnico Pedro Uehara, o Peu, demonstrou precisão nos momentos cruciais para impedir que os campineiros entrassem no jogo ao manter a confortável vantagem de cinco pontos administrada até o final do período, quando o decacampeão paulista fechou o set em 25 a 21.

A terceira etapa foi a de maior dificuldade para Suzano que, mesmo bem em quadra, viu o Renata crescer de produção ao aproveitar a eficiência de seus sacadores para diminuir o placar com um 25 a 20. Os campineiros tentaram ensaiar a reação, contudo, o forte ritmo do Suzano voltou a fazer a diferença na quarta parcial que, após muita luta por parte dos atletas em quadra, terminou com um 25 a 23 para o time da casa que fechou o duelo e garantiu a vantagem para o jogo da volta, no Taquaral, em Campinas.

Peu destacou que a partida teve um alto nível, como esperado, e a força de vontade do elenco suzanense fez a diferença para garantir a vitória no jogo de ida. "O grupo é muito trabalhador e está convicto de que é possível conquistar essa taça. Hoje, essa gana nos impulsionou para ganhar o jogo e, agora, vamos para Campinas com a vantagem do golden set", comentou.

A partida decisiva do Campeonato Paulista de 2024 acontecerá neste domingo (13/10), às 18h30, no Ginásio do Taquaral, em Campinas, com transmissão do sportv2. O Suzano precisa apenas de uma simples vitória no jogo regular ou de um triunfo no golden set para assegurar o 11° título estadual da história da cidade.