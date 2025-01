União Suzano desperdiça várias chances, perde do Zumbi-AL de 1 a 0 e está eliminado da Copinha

Quem não faz, toma. O ditado mais conhecido no futebol se fez valer na tarde desta segunda-feira (13), no Suzanão. O União Suzano criou diversas oportunidades, mas não aproveitou. O castigo veio na segunda etapa, quando o Zumbi melhorou e venceu o duelo por 1 a 0 e avançou para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Cauã, artilheiro do Pantera Verde na Copinha, foi o autor do gol da partida.

É a melhor campanha do time alagoano na história da competição. Esta é a segunda participação da equipe na Copinha. O Javali do Palmeiras se despede também com sua melhor campanha. A equipe suzanense avançou para a segunda fase pela primeira vez.

O jogo

O União Suzano começou com maior volume de jogo e assustou os alagoanos. Na primeira, no primeiro minuto de jogo, a zaga do Zumbi bobeou, Lucas roubou a bola, mas não conseguiu concluir. Em menos de 15 minutos, foram quatro finalizações da equipe do Alto Tietê.

Aos três minutos, Lucas apareceu novamente. Dessa vez ele recebeu na ponta e bateu cruzado, levando perigo ao adversário. Aos cinco minutos, João Pedro foi lançado, driblou o goleiro e finalizou. Atento, o zagueiro Gabriel Costa, do Zumbi, evitou o gol do time paulista. O time de União dos Palmares não conseguia visitar o campo de ataque. Na primeira delas, o goleiro Pablo Maidana fez a defesa

O Suzano acumulava chances. João Pedro, de novo, entrou na área, puxou para o meio e arriscou, mas não teve força no chute. Depois, de frente para o gol, isolou.

A partir dos 20 minutos, o time alagoano equilibrou a partida e passou a frequentar mais o campo de ataque, mas não criou uma oportunidade clara. Aos 28 minutos, o Javali das Palmeiras voltou assustar com Riquelme, que tentou encobrir o goleiro, mas mandou por cima.

A primeira etapa também ficou marcada pelos cartões amarelos. Foram cinco no total: Riquelme, Luan e Kayky, para o time de Suzano, e Cauã, Caio. O placar ficou zerado ao final do primeiro tempo.

O segundo tempo começou mais franco. Gabriel Costa e Ygor saíram para as entradas de Ronald e Gabriel. O Zumbi passou a ter mais liberdade pelas pontas, mas pecava na finalização.

A primeira grande chance da segunda etapa, porém, foi do Suzano. Lucas recebeu de Guilherme, cortou o zagueiro e bateu para o gol, mas o goleiro defendeu, aos seis minutos da segunda etapa. A partida seguiu equilibrada até que Cauã, na meia-lua da grande área, fez um belo gol e abriu o placar para o Zumbi, aos 14 minutos da etapa final. Foi o terceiro gol dele na Copinha.

Mesmo atrás do placar, a torcida do Suzano seguiu apoiando, mas dentro de campo, a Pantera Verde conseguia bloquear as investidas do adversário. O Javali das Palmeiras passou a pressionar mais, mas pecava na conclusão.

O jogo seguiu faltoso e Caio, do Zumbi, foi expulso, após entrada dura no adversário. A expulsão inflamou a torcida. Perigo mesmo, levou somente aos 38 minutos, quando Gabriel arriscou de longe e o goleiro Marcos Vinícius fez a defesa em dois tempos.

O time paulista seguiu na pressão, até que no contra-ataque, Pablo Maidana fez grande defesa e manteve os suzanenses vivos no jogo. Nos minutos finais, o goleiro do Suzano foi ao ataque, mas a pressão não surtiu efeito e o Zumbi ficou com a vaga.