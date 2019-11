Suzano é confirmado como cidade-sede da Copinha 2020

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou nesta sexta-feira (1º) Suzano entre as cidades-sede da 51ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, conforme o DS publicou há um mês. Cidade da Região Metropolitana de São Paulo com cerca de 280 mil habitantes, trata-se de uma das cidades com data de fundação mais recente, já que o aniversário é comemorado em 2 de abril, considerando a posse do primeiro prefeito e vereadores eleitos em 1949. No futebol, fusões e dissidências marcam a história da cidade.

Mesmo quando ainda era um distrito de Mogi das Cruzes, Suzano já tinha um clube de futebol. Fundado em 1933, o Suzano Futebol Clube disputava ligas amadoras e só se profissionalizou muito tempo depois, em 1981, quando disputou a terceira divisão. Chegou à segunda em 1982 e 1983, mas voltou à terceira, onde esteve até 1985, quando se licenciou. Em parte, pela concorrência do Clube Atlético Paulista, de 1969. Empolgado com o bom desempenho do Suzano, o clube também resolveu se profissionalizar, em 1983. Jogou a terceira divisão até 1987, antes de cair para a quarta, em 1988.

Com ambos em dificuldades para se manter, nasce em 25 de janeiro de 1989 o União Suzano Atlético Clube, numa fusão entre as duas equipes. Numa época de grandes mudanças nas séries estaduais de São Paulo, o novo clube joga a quarta divisão em 1989 e 1990, chegando à terceira divisão, onde se mantém até 1993, antes de ser recolocada na Série B2 ou B1-B, o equivalente à quinta divisão.

Neste meio tempo, justamente em 1993, alguns dos que fundaram o União Suzano se mostram descontentes com os rumos tomados pelo clube e promovem a fundação do Esporte Clube União Suzano, mais conhecido como ECUS, e que inicia suas atividades profissionais em 1998, na mesma quinta divisão que o agora rival União Suzano.

Os caminhos são distintos, com o União Suzano enfrentando mais dificuldades em relação ao ECUS, que chega a disputar a Série A3 do Campeonato Paulista em 2005, após ser o terceiro colocado da Segunda Divisão do ano anterior. O União Suzano, por sua vez, chega à sexta divisão em 2001, antes de se licenciar e retornar às disputas somente em 2006. Desde então, ambos disputam a Segunda Divisão estadual. Neste período, os rivais se enfrentaram 24 vezes com 11 vitórias do ECUS, dez do União Suzano e apenas três empates.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada em janeiro e a decisão acontece no dia 25, em comemoração ao aniversário da cidade de São Paulo. Com 128 equipes divididas em 32 grupos, tabelas e chaves da competição serão divulgados no mês de novembro.