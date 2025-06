Suzano encerra Jomi 2025 com 58 medalhas e vice-liderança geral

Suzano encerrou neste fim de semana sua participação na edição 2025 dos Jogos da Melhor Idade (Jomi) com um desempenho histórico e motivo de grande orgulho para todo o município. Após dias de intensas competições em diversas cidades do Alto Tietê, Vale do Paraíba, Região Metropolitana de São Paulo e litoral norte, a delegação suzanense voltou para casa com 58 medalhas na bagagem - sendo 27 de ouro, 18 de prata e 13 de bronze - e a segunda colocação na classificação geral entre as 37 cidades participantes. Com 118 pontos acumulados, Suzano ficou atrás apenas de São José dos Campos, que liderou a competição com 182.

É a primeira vez na história que Suzano conquista o feito de ficar entre as três melhores cidades em uma edição do Jomi. O encerramento da competição ocorreu no sábado (07/06) e as últimas medalhas conquistadas foram determinantes para consolidar sua vice-liderança. O município levou o ouro em jogos de cartas, na modalidade de buraco feminino, e o bronze no dominó, também no feminino, disputados em Campos do Jordão, somando-se às conquistas obtidas ao longo da semana em provas de natação, atletismo, tênis, tênis de mesa e outras modalidades.

Ao longo dos dias de competição, Suzano demonstrou não apenas força e técnica, mas também organização e espírito coletivo. O município sediou as etapas de natação, tênis, atletismo e tênis de mesa, o que contribuiu para o desempenho dos atletas da casa. A natação foi o grande destaque: nas piscinas, a delegação suzanense conquistou 39 medalhas - 20 de ouro, 11 de prata e oito de bronze -, evidenciando o preparo dos competidores da melhor idade. No atletismo, foram mais oito medalhas, com quatro ouros e quatro pratas, enquanto no tênis Suzano garantiu três pratas e dois bronzes. No tênis de mesa, foram dois ouros e dois bronzes, reforçando a força e a regularidade da equipe.

Para a dirigente do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, Déborah Raffoul Ishi, o resultado final é fruto de muito mais do que talento esportivo. “Encerrar o Jomi com essa quantidade de medalhas e na segunda colocação geral é uma conquista imensa para Suzano. Mas mais do que isso, é um reflexo do compromisso, da disciplina e da alegria que cada um dos nossos atletas carrega. Eles são exemplos vivos de superação e união. Ver a autoestima deles fortalecida, o orgulho de representarem a cidade e o sorriso após cada vitória é o que faz tudo valer a pena”, declarou Déborah.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, celebrou o resultado com entusiasmo e destacou o esforço coletivo que permitiu a Suzano se destacar no cenário estadual. “Estar entre as primeiras colocadas não é apenas motivo de comemoração, mas uma confirmação de que estamos no caminho certo. Esse resultado não veio por acaso, é o reflexo de uma política pública séria, que investe no bem-estar da pessoa idosa, que acredita no esporte como ferramenta de saúde, inclusão e dignidade. A delegação suzanense é motivo de orgulho”, afirmou Nardinho.

O secretário também ressaltou o papel da cidade como anfitriã de algumas etapas do Jomi. “Preparamos tudo com responsabilidade e carinho. Receber delegações de outras cidades foi uma honra, e mostramos que Suzano tem estrutura, acolhimento e respeito pelo esporte da melhor idade. Cada medalha conquistada tem um valor imenso, mas o verdadeiro prêmio é ver nossos idosos ativos, confiantes e realizados”.

Já o prefeito Pedro Ishi enalteceu o espírito da competição e destacou que a trajetória da delegação suzanense vai muito além dos resultados. “O mais bonito do Jomi é ver a felicidade dos nossos atletas. Cada um deles tem uma história, uma caminhada de vida, e reencontrar no esporte essa energia, esse prazer, essa motivação, é emocionante. Suzano superou suas marcas anteriores, conquistou medalhas em várias modalidades, brilhou dentro e fora das quadras. Mas, acima de tudo, mostramos que valorizamos nossa população idosa, que investimos em políticas públicas que promovem a saúde física, mental e emocional. E cada sorriso estampado no rosto dos nossos atletas é, para mim, a maior conquista de todas”, afirmou o chefe do Executivo.