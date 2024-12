Suzano enfrenta o Itambé Minas, vice-líder da Superliga, nesta quinta-feira

O Suzano Vôlei está em Belo Horizonte (MG), onde enfrentará o atual vice-líder da Superliga, o Itambé Minas. A partida será às 19h30 desta quinta-feira (12/12), na Arena UniBH, pela 9ª rodada da competição. O jogo terá transmissão ao vivo no canal da Confederação Brasileira de Voleibol (Canal Vôlei Brasil) no YouTube (youtube.com/@VoleiBrasil1).

No foco por uma das vagas na Copa Brasil 2025, os suzanenses buscam pontos importantes que podem fazer a diferença na classificação para a segunda principal competição do calendário nacional. Atuais oitavos colocados na liga, com 12 pontos, os comandados do técnico Pedro Uehara, o Peu, precisam se manter entre os oito primeiros do torneio ao final do ano para carimbar o passaporte para o certame pela terceira temporada seguida e, neste contexto, trazer pontos da capital mineira pode ser fundamental.

Vindo de dois tie-breaks consecutivos contra Sesi Bauru e Praia Clube, a equipe do Alto Tietê enfrentará um Minas que acumula quatro vitórias consecutivas, contra Joinville Vôlei, Vedacit Vôlei Guarulhos, Vôlei Renata e Apan Roll-On Blumenau. Contudo, mesmo diante de um bom retrospecto recente, o Suzano vai em busca de grandes resultados para continuar subindo na tabela.

Peu destaca que após um início irregular, a equipe vem crescendo de produção. “Todos nós sabemos do alto nível da Superliga e da competitividade, até porque estamos em oitavo, a quatro pontos do quarto e a quatro da zona de rebaixamento, o que mostra a proximidade das equipes. Os atletas sabem da importância deste jogo e sabemos que podemos surpreender”, afirmou.

