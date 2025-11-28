Suzano fica fora da Copa SP 2026

A cidade de Suzano está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026.

A Copinha, como é conhecida, reúne os times para torneio com atletas de até sub-20. O torneio é conhecido por revelar grandes nomes do futebol nacional.

Em nota, a Prefeitura de Suzano lamentou a decisão da cidade ficar fora. Segundo informou, a cidade fazia parte da Copinha consecutivamente desde 2020.

“A Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano esclarece que foi protocolada junto à Federação Paulista de Futebol (FPF) a solicitação para que a cidade se tornasse uma das sedes da competição em 2026. No entanto, é importante destacar que a participação do clube anfitrião neste processo era fundamental”, diz trecho da nota.

A Prefeitura reforça também que ao longo dos anos foi sede 17 vezes do torneio.“A expectativa da gestão é de que o município possa voltar a integrar a competição em 2027”.

As cidades de Mogi e Itaquá vão sediar o torneio.