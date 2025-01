Suzano protagoniza virada heroica e vence Joinville Vôlei na abertura do 2° turno da Superliga

Em uma noite que dificilmente sairá da mente dos torcedores, o Suzano Vôlei começou 2025 com o pé direito ao vencer o Joinville de virada na Arena Suzano por 3 sets a 2 (22x25 | 20x25 | 25x19 | 29x27 | 15x13) na noite da última quarta-feira (08/01). A emocionante partida que garantiu dois pontos aos paulistas foi válida pela 1ª rodada do 2° turno da Superliga 2024/25.

Diante de um confronto direto por uma das vagas no G8 da competição, os suzanenses encontraram grandes dificuldades nos dois primeiros sets de jogo, nos quais os catarinenses souberam se impor por meio de ótimo aproveitamento nos saques e nos bloqueios, abrindo 2 a 0 de forma dominante com um 25 a 22 e um 25 a 20. A vantagem do Joinville foi um banho de água fria para os mais de 2 mil torcedores que compareceram à Arena, contudo, a história do jogo estava longe de terminar.

Percebendo a necessidade de mudar o ânimo e o ritmo do Suzano em quadra, o técnico Pedro Uehara, o Peu, passou a mexer em sua equipe para escapar da pressão sulista, acionando o central Wennder, o líbero Taichi e o levantador Rodriguinho para trazer algo novo ao embate. As mudanças surtiram efeito a partir da terceira parcial e, deste ponto em diante, o que se viu foi uma das maiores viradas da atual edição da liga nacional.

No terceiro período, o Clube do Alto Tietê surpreendeu os visitantes que, naquele momento, já haviam garantido um ponto, ao dominar e fazer um 25 a 19, diminuindo o placar para dar início à reação. No set seguinte, foi a vez do saque suzanense entrar e, mesmo com sustos, os paulistas conquistaram novo triunfo com um sofrido 29 a 27, definindo assim o empate em um set que superou meia hora de duração.

Mesmo em uma noite difícil, o Suzano não desistiu e buscou igualdade no placar, por isso, não era impossível imaginar a consolidação da remontada no tie-break. A parcial derradeira começou com o Joinville abrindo vantagem, para tensão da torcida paulista que, mesmo na adversidade, seguiu apoiando os comandados de Peu que, assim como em todo o jogo, reagiram e viraram a partida, administrando o resultado até o final do embate para consolidar um histórico 3 sets a 2 pela diferença mínima, com um 15 a 13.

Peu destacou que em uma noite de dificuldades, a perseverança e o elenco paulista se sobressaíram na luta pela importante vitória. "Para sair da pressão deles, precisávamos fazer algo diferente e os atletas entregaram esse fator novo para que pudéssemos buscar a virada. Não só o Rodriguinho, que foi eleito melhor em quadra, mas todos os outros jogadores também contribuíram para essa vitória fundamental para as nossas pretensões. Seguramos um rival direto ao lado da nossa torcida e nos aproximamos dos primeiros colocados, e hoje, é isso que devemos comemorar", concluiu.

O desafio seguinte do Suzano na Superliga acontecerá na próxima terça-feira (14/01), às 21 horas, quando o time de Peu enfrenta o Vedacit Vôlei Guarulhos na Arena Suzano. Os ingressos já estão disponíveis no site suzanovoleioficial.com.br.