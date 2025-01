Suzano reage mais uma vez e vence clássico contra o Vedacit Vôlei Guarulhos

Foi com sofrimento e com a emoção de sempre, mas de virada, o Suzano Vôlei venceu o clássico contra o Vedacit Vôlei Guarulhos em casa na noite desta terça-feira (14/01) e somou mais dois pontos na Superliga, chegando a inéditas três vitórias seguidas nesta edição do campeonato.

O triunfo contra o arquirrival pela 2ª rodada do returno da competição repetiu o roteiro da vitória anterior sobre o Joinville Vôlei, com o time do Alto Tietê saindo atrás do placar com um 2 a 0 e virando a partida nos sets finais para um 3 a 2, desta vez, com parciais de 20x25, 21x25, 25x22, 25x20 e 15x11.

O aguardado confronto entre os rivais paulistas apresentava ainda um tabu em jogo. Sem perder para o Guarulhos na Arena desde 2023, o Suzano buscava manter a escrita e afastar o rival na tabela de classificação, visto que ao início da rodada, a diferença entre as equipes era apenas de um ponto, com vantagem para os azuis. Contudo, o time dos visitantes largou bem ao dominar os dois primeiros sets, fazendo um 25 a 20 e um 25 a 21 com um eficiente trabalho de recepção e passe.

Ao final da terceira parcial, os cerca de 2,5 mil torcedores presentes na Arena voltaram suas lembranças ao confronto contra Joinville, no qual o time suzanense também saiu atrás, mas acabou buscando a virada no tie-break. A esperança de buscar uma nova remontada parecia distante, contudo, repetindo o mesmo script do embate contra os catarinenses, a equipe do técnico Pedro Uehara, o Peu, entrou no jogo e passou a pressionar o rival guarulhense, vindo a fechar o 3° set à base do sufoco com um 25 a 22, estabilizando os ânimos para o que viria a ser apenas o início de outra grande reação.

De volta ao jogo, o Suzano não deu chance para o azar na 4° parcial, contando com o brilho individual de atletas como Rodriguinho, Wennder e Daniel Muniz (este, eleito o melhor em quadra na votação popular), o time da casa garantiu o empate e a festa da torcida com um 25 a 20. Por sua vez, no tie-break, um atropelo suzanense do primeiro ao último ponto definiu mais uma remontada à cara do time de Peu: 15 a 11 no placar, mais dois pontos para o atual vice-campeão paulista e tabu mantido frente ao rival.

O técnico suzanense comentou que a resiliência do grupo e a capacidade de controlar os ânimos nos momentos difíceis foram fundamentais para os dois últimos resultados. "Ter essa noção para corresponder na hora do aperto é uma qualidade importante que esse grupo vem desenvolvendo e hoje era um caso ainda mais especial. Os jogos contra o Guarulhos tem uma aura de rivalidade e nós vínhamos com eles entalados na garganta depois do jogo do primeiro turno (derrota de virada por 3 a 2 no Ginásio da Ponte Grande), mas hoje pudemos devolver na mesma moeda e conquistar esses dois pontos que serão cruciais lá na frente", afirmou Peu.

Na 6ª colocação com 20 pontos, cinco a mais que o primeiro time fora do G-8, o Suzano voltará às quadras na próxima segunda-feira (20/01), às 21 horas, quando enfrenta o Vôlei Renata, em Campinas (SP), em mais uma rodada da Superliga.