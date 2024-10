Suzano resiste à pressão, vence Sesi Bauru em set extra e avança à final do Paulista 2024

O Suzano Vôlei está na grande final do Campeonato Paulista de 2024. A equipe dirigida pelo técnico Pedro Uehara, o Peu, confirmou sua vaga na noite desta sexta-feira (04/10) ao superar o Sesi Bauru no set extra (golden set) por 25 a 23, após ser superado na partida regular por 3 sets a 1 (22x25 | 20x25 | 25x23 | 10x25), se garantindo assim em sua 14ª decisão estadual, a segunda consecutiva do atual projeto.

Em uma Arena Suzano com mais de 6 mil pessoas, o time da casa, que já havia vencido o Sesi em Bauru no jogo de ida, precisava de uma simples vitória para carimbar o passaporte para a decisão, a ser disputada nesta próxima semana. Por sua vez, os interioranos eram obrigados a vencer o jogo e forçar o set de desempate, feito conquistado pelos visitantes após quatro parciais dominantes na Arena.

Jogando a pressão e o nervosismo para o lado do time da casa, o Sesi começou a parcial de desempate com a confiança que o levou a vencer os sets anteriores, tomando a dianteira do placar ainda nos primeiros pontos. Contudo, o Suzano reagiu e equilibrou a etapa extra ao contar com a energia de seu capitão Daniel; com a eficácia dos bloqueios montados por Maicon Leite, Wennder, Pessoa e Sabino; com a armação precisa de Bieler e com a boa colocação do líbero Brendle para equiparar as forças e tomar à frente do jogo

A mínima vantagem conquistada no início do set alternou-se entre suzanenses e bauruenses, sempre com um alto nível de tensão em quadra e nas arquibancadas, até que na reta final da parcial, o time da casa explorou falhas na construção de jogo do Sesi para criar margem e fechar o quente embate com um 25 a 23, classificando assim o maior campeão do Estado de São Paulo para sua 14ª final local na história, sendo esta a segunda seguida do projeto "Suzano Vôlei".

Falando em nome do Clube, o diretor executivo da equipe, André Chiang, apontou que a conquista da vaga na decisão frente ao atual campeão brasileiro é uma prova de que Suzano está cada vez mais forte. "Contamos com a parceria de empresas importantes como a Suzano S/A, por meio do Papel Report, e claro, da paixão de um torcedor que, após anos de espera, tem um time para chamar de seu. Deixo meus parabéns ao Peu, à comissão e a todo o grupo de atletas pela classificação, seguiremos trabalhando por cada suzanense na luta pelo título", destacou.

O treinador suzanense reforçou que a resiliência da equipe nos dois jogos da série foi o que guiou o caminho para a classificação. "Perdemos sets decisivos por placares elásticos, algo que normalmente afeta a confiança do time, mas com eles, não foi assim. Temos um grupo muito trabalhador que honra a camisa e tem compromisso com a cidade, algo que fez total diferença para a vitória no golden set para chegar à decisão", finalizou Peu.