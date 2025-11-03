Suzano supera Joinville Vôlei em Santa Catarina e volta a vencer na Superliga

O Suzano Vôlei voltou a vencer na Superliga 2025/26 ao superar o Joinville Vôlei fora de casa por 3 sets a 1 (15x25 | 25x23 | 18x25 | 21x25) na noite deste sábado (01/11). A vitória conquistada no Centreventos Cau Hansen deixa os paulistas com seis pontos em três rodadas.



Um dos grandes nomes da equipe vencedora foi o levantador Gabriel Bieler, eleito melhor em quadra após uma partida de destaque na distribuição de jogo. Além dele, o ponteiro Robert e o oposto Sabino também fizeram a diferença com 25 pontos cada. O Suzano volta às quadras no próximo dia 10 (segunda-feira), às 18h30, quando enfrenta o Sesi Bauru na Arena Paulo Skaf.



Vindo de derrota em casa para o Vôlei Guarulhos, o Suzano foi a Santa Catarina buscando uma reação para seguir na parte de cima da tabela nas rodadas iniciais da liga. E logo nos primeiros pontos do set inicial, mostrou a que veio: o Clube do Alto Tietê abriu frente de imediato, chegando a colocar seis pontos de diferença antes mesmo do décimo tento no Cau Hansen com grande eficiência de ataque e bloqueio e um saque letal. A dominância manteve-se por toda a parcial que, em pouco mais de 20 minutos, terminou 25 a 15 para o time do técnico Cezar Douglas.



Os joinvilenses recuperaram-se rapidamente, equilibrando o jogo na segunda etapa e fazendo 25 a 23 para empatar o duelo. O jogo passou a ser de alternância entre as equipes que, por sua vez, mantiveram-se próximas ao longo da terceira parcial. O time da casa teve a vantagem na primeira metade do set, contudo, na hora da decisão, o Suzano cresceu de produção, dominou as ações com sequência destacada de saques do ponteiro Gabriel Ostapechen e fechou a etapa em 25 a 18, voltando à frente do placar global.



O 2 sets a 1 garantiu aos paulistas ao menos um ponto no confronto, mas os comandados de Cezar Douglas foram em busca da vitória. Seguindo com os ataques de Sabino e Robert, bloqueios bem armados com Maicon Leite e Pedrosa e boas defesas do líbero Taichi, o Clube do Alto Tietê comandou as ações em quadra e, sem grandes sustos, anotou um 25 a 21 no quarto set, findando a partida em 3 sets a 1 para firmar a segunda vitória paulista em três jogos, a primeira longe da Arena Suzano.



O técnico do time vencedor exaltou a entrega e a seriedade do grupo no confronto que recolocou o clube paulista entre os líderes da Superliga. "Pontuar neste início de competição é fundamental, ainda mais fora de casa. O Joinville é um adversário direto na disputa por uma das vagas no playoff e conseguir fazer três pontos aqui é um feito importante pensando nos nossos objetivos. Agora, vamos focar no jogo do dia 10 contra o Sesi pois sabemos que temos condição de vencê-los, mesmo fora de casa", relatou Cezar Douglas.