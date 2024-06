Suzano terá 75 atletas na 26ª edição dos Jogos da Melhor Idade

Pelo segundo ano consecutivo, Suzano participará dos Jogos da Melhor Idade (Jomi), promovidos pela Secretaria de Estado de Esportes, que, desta vez, escolheu a cidade de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, para realizar a competição. As atividades classificatórias ocorrerão entre esta quinta-feira (30/05) e domingo (02/06), com as finais marcadas para 8 e 9 de junho (sábado e domingo). O município será representado por uma delegação composta por 75 atletas, com idades acima de 60 anos, que partirá nesta quinta-feira (30/05) para o interior. Os competidores disputarão 11 categorias e terão o objetivo de conquistar o máximo de medalhas possível para o esporte da cidade.

Essa será a 26ª edição dos jogos e Suzano integra a 2ª Região Esportiva. O município entrará na competição nas modalidades masculinas e femininas de atletismo, bocha, buraco, damas, dominó, natação, tênis de campo, tênis de mesa, truco, voleibol adaptado e xadrez. A escolha dos atletas foi feita pelo secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; pelo diretor esportivo, Josias Ferreira; pelo responsável pela delegação, o técnico inclusivo Célio Mediato; e pelo coordenador da equipe da Melhor Idade, Ismael Machado de Souza.

Nardinho explicou que a competição é de alto nível, já que reúne idosos acostumados com a prática de esportes em diversos municípios paulistas, mas destacou que os representantes de Suzano estão preparados para as competições. “Os 75 representantes que vão para Pindamonhangaba praticam regularmente atividades na cidade e sabemos da capacidade deles para levar o nome de Suzano ao lugar mais alto do pódio. Tenho certeza do sucesso do nosso município nestes jogos”, afirmou o chefe da pasta.

Neste ano, o objetivo de Suzano é ficar entre as dez cidades mais bem colocadas. Para isso, os idosos que vão representar o município foram preparados para dar o melhor em cada modalidade. No total, a 26ª edição contará com mais de 2,5 mil atletas que disputarão 14 modalidades programadas para diversas cidades do Alto Tietê, do Vale do Paraíba e da Grande São Paulo que integram a 2ª Região Esportiva.

Para a primeira-dama e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), Larissa Ashiuchi, a disputa não será fácil, mas o trabalho duro vai valer a pena. “Esperamos que seja recompensador e que nossos atletas consigam trazer resultados positivos para nossa cidade. Diversas modalidades dos jogos são realizadas pelo Saspe e sabemos do esforço destas pessoas e do quão importante é para elas participar desta competição”, finalizou Larissa.