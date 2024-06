Suzano termina entre as dez melhores cidades nos Jogos da Melhor Idade

Os atletas que representaram Suzano na 26ª edição dos Jogos da Melhor Idade (Jomi) conquistaram 26 medalhas durante a competição, realizada em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, entre 30 de maio e 9 de junho. Promovida pela Secretaria de Estado de Esportes, a disputa reuniu 33 municípios da Grande São Paulo, do Vale do Paraíba e do litoral norte e contou com diversas modalidades esportivas.

Suzano terminou a competição entre as dez mais bem colocadas, ocupando a oitava posição, igualando o resultado de 2023. Das 26 medalhas conquistadas, 12 foram de ouro, seis de prata e oito de bronze. Os destaques ficaram por conta da natação, categoria que a cidade dominou com ampla vantagem sobre as demais. Nesse esporte, o município subiu 11 vezes ao degrau mais alto do pódio, seis na segunda posição e, na terceira, três vezes.

Além da natação, o atletismo e o tênis renderam medalhas à delegação suzanense. No arremesso de peso, os atletas conquistaram um ouro e dois bronzes, no tênis de mesa, a cidade ficou duas vezes na terceira posição e, por fim, no tênis de campo, outra medalha de bronze foi conquistada por Suzano.

O município foi representado por 75 atletas com idades acima de 60 anos para disputar em 11 categorias pela 2ª Região Esportiva. Suzano competiu nas modalidades masculinas e femininas de atletismo, bocha, buraco, damas, dominó, natação, tênis de campo, tênis de mesa, truco, voleibol adaptado e xadrez. No total, a 26ª edição contou com mais de 2,5 mil atletas em 14 modalidades.

A escolha dos atletas foi feita pelo secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; pelo diretor esportivo, Josias Ferreira; pelo responsável pela delegação, o técnico inclusivo Célio Mediato; e pelo coordenador da equipe da Melhor Idade, Ismael Machado de Souza, que acompanharam o desempenho da delegação nos jogos.

O secretário parabenizou a delegação e afirmou que o objetivo foi alcançado. “Conseguimos fechar entre as dez melhores cidades, o que nos enche de orgulho. Parabéns a todos que foram até Pindamonhangaba participar dos jogos. Sabemos que foi difícil, mas eles nos representaram muito bem e trouxeram bons resultados”, declarou o chefe da pasta.