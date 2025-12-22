Suzano vence em Monte Carmelo, encerra ano com triunfo e vai à Copa Brasil 2026

No último sábado (20/12), pela rodada final do 1° turno da Superliga 2025/26, o Suzano Vôlei venceu o Azulim Sicoob Monte Carmelo por 3 sets 1 (18x25 | 21x25 | 25x22 | 18x25) fora de casa em seu último jogo de 2025, garantindo uma vaga na Copa Brasil 2026 ao terminar a metade inicial da etapa de pontos corridos dentro do G8.



Os três pontos obtidos no Ginásio Raul Belém, em Monte Carmelo (MG), somados aos resultados da rodada decisiva, deixaram o time do técnico Cezar Douglas na 6ª colocação geral com 17 pontos e cinco triunfos após 11 confrontos, confirmando o Praia Clube, 3° colocado na fase, como adversário nas quartas de final da Copa Brasil 2026, a ser disputada na última semana de janeiro.



Em quadra, o principal destaque individual do Suzano foi o central Leo Andrade. O meio de rede anotou pontos em todos os fundamentos do jogo, em especial nas ações de bloqueio, atingindo 13 tentos que ajudaram o time paulista vencer em seu último desafio de 2025.



O jogo, que tinha caráter decisivo na disputa por posições na Copa Brasil, apresentou um Suzano dominante em ampla parte do embate, sempre buscando imprimir seu ritmo diante dos mineiros que, valentes, endureceram a partida. O duelo começou equilibrado, contudo, com uma rede decisiva nos combates diretos, os paulistas cresceram de produção na metade final do set inicial e fecharam um 25 a 18 para abrir o placar. A dominância se repetiu na segunda parcial, desta vez, com um 25 a 21.



Os carmelitanos esboçaram uma reação ao aplicar um 25 a 22 no terceiro set, porém, mesmo após uma parcial menos inspirada, os comandados de Cezar Douglas tiveram calma para se recompor em quadra e retomar o controle das ações na quarta etapa, aplicando outro 25 a 18 para fazer 3 sets a 1, cravar a 6ª posição na tabela do turno e garantir a quarta participação consecutiva de Suzano na Copa Brasil.



O técnico do clube paulista apontou que o principal mérito do Suzano no duelo foi a constância ofensiva. "Nosso sideout funcionou bem ao longo da partida e, além disso, pudemos ser agressivos nos bloqueios, o que nos deu a vantagem em quadra para conquistar essa vitória e a vaga na Copa Brasil, um importante objetivo que tinhamos nessa primeira metade da temporada. Temos espaço para evoluir e algumas semanas antes do próximo compromisso, então, seguiremos trabalhando", comentou Cezar Douglas.