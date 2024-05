Suzano Vôlei anuncia contratação do central Wennder Lopes

O Suzano Vôlei anunciou a contratação do central Wennder Lopes, de 32 anos, como seu quinto reforço para a temporada 2024/25. A novidade foi confirmada nesta sexta-feira (31/05) por meio das redes sociais do Clube do Alto Tietê, que já revelou os nomes de dez atletas para a terceira temporada da equipe na elite nacional.

Nascido em Santa Luzia (MG), Wennder tem 2,05m de altura e soma passagens por diversos clubes dentro e fora do Brasil. Ao longo da carreira, o novo central suzanense defendeu as cores do Maringá Vôlei, do Vôlei Um Itapetininga, do Ribeirão Vôlei, do Saaremaa VK (Estônia) e, mais recentemente, da Apan Blumenau, time que esteve nas duas últimas temporadas.

Em sua trajetória, o atleta conquistou dois títulos catarinenses e dois vice-campeonatos na Europa, sendo um na Liga Báltica e outro na Liga Estoniana. Individualmente, o jogador esteve no top-5 dos maiores bloqueadores das Superligas de 2018/19, 2022/23 e 2023/24. Além disso, em 2017, seu bom desempenho lhe rendeu um convite para integrar o período de treinamentos da Seleção Brasileira.

Wennder é o 5º reforço do Suzano para a temporada, como explica o diretor executivo André Chiang. “Desde a última semana, quando iniciamos a apresentação do nosso elenco para a temporada 2024/25, anunciamos algumas das novidades da nossa equipe. Além do Wennder, um atleta que vem de ótimos trabalhos em Blumenau, anunciamos o central Maicon Leite, os ponteiros Gabriel Pessoa e Renan Bonora, e o líbero Tiago Brendle, além dos atletas que renovaram conosco e o técnico Peu (Pedro Uehara), que comandará essa equipe que ainda tem alguns nomes a serem revelados”, disse.

Por sua vez, o novo central afirmou que a tradição do Suzano é algo muito especial, por isso, fazer parte do projeto é uma verdadeira honra. “Estou muito feliz em fazer parte desse time com tanta tradição no vôlei brasileiro. Quero poder ajudar a equipe, cumprir e superar todos os objetivos, para assim escrever meu nome na história da cidade junto dessa torcida fanática que faz a diferença nos jogos na Arena”, pontuou Wennder.