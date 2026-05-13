Suzano Vôlei anuncia contratação do ponteiro Maurício Borges, campeão olímpico pela Seleção

Nesta quarta-feira (13/05), o Suzano Vôlei anunciou sua primeira contratação para a temporada 2026/27, o ponteiro multicampeão e medalhista olímpico Maurício Borges, atleta que chega para reforçar o projeto suzanense na luta pelo topo do voleibol nacional.



Aos 37 anos, o jogador natural de Maceió (AL) chega a Suzano após três temporadas no Vôlei Renata, de Campinas (SP), tendo conquistado os Campeonatos Paulistas de 2024 e 2025, a Copa Brasil de 2026 e o Campeonato Sul-Americano de Clubes de 2026, além de ter somado dois vice-campeonatos da Superliga no período, sempre atuando como titular enquanto um dos pilares da equipe interiorana.



O atleta de 2,00m tem um extenso currículo no voleibol nacional e internacional, obtendo destaque e títulos por onde passou. A exemplo, no Brasil, Maurício também vestiu as camisas de equipes como Minas, Pinheiros, Sada Cruzeiro, Sesc-RJ, Sesi-SP e Taubaté, sendo tricampeão da Superliga ao longo de sua carreira, além de eleito o melhor jogador da competição em 2021. Borges também fez seu nome na Europa, atuando pelos times Fakel Novy Urengoy-RUS, Arkas Spor-TUR, Tonno Calippo Calabria Volley-ITA e Asseco Resovia-POL, além de ter jogado ainda na África pelo Al-Ahly-EGI.



Suas conquistas e legado também se estendem à Seleção Brasileira. Vestindo a Amarelinha, Borges integrou o esquadrão campeão olímpico de 2016, no Rio de Janeiro, marcando assim seu nome entre os principais esportistas da história do País. Além da honraria máxima nos Jogos Olímpicos, o atleta também foi campeão da Copa do Mundo e da Liga das Nações, e ainda faturou um bicampeonato sul-americano com a camisa do Brasil.



O novo ponteiro destacou a história de Suzano no esporte e afirmou estar confiante para reforçar o projeto. “Estou muito feliz com esta oportunidade, vi o começo da história do Suzano, um time muito vitorioso, e estou contente em poder ajudar o projeto a seguir crescendo na esfera nacional e internacional. Este é mais um passo importante na minha carreira e espero escrever uma grande história junto ao professor Nery (Tambeiro, novo técnico da equipe), aos companheiros em quadra e à torcida suzanense”, declarou.