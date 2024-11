Suzano Vôlei anuncia o oposto Gabriel Santos para a sequência da temporada

Em meio à disputa da Superliga, o Suzano Vôlei anunciou a contratação do oposto Gabriel Santos, de 27 anos, para a sequência da temporada 2024/25 nesta sexta-feira (08/11). O jogador já passa a integrar o plantel comandado pelo técnico Pedro Uehara, o Peu, neste final de semana.

Natural de São Paulo (SP), o atleta de 27 anos e 1,97m, que já atuou por Corinthians, Fonte do Bastardo Voleibol (POR), Funvic Natal e UPCN Vóley Club San Juan (ARG) vem do Rede Cuca Vôlei, de Fortaleza (CE), para reforçar o time do Alto Tietê nesta Superliga. Depois de se consagrar como supercampeão argentino e vice-campeão português, Gabriel fará dupla com Guilherme Sabino na saída de rede suzanense.

O novo contratado da equipe do Alto Tietê afirma ser uma honra fazer parte de uma das principais equipes do voleibol brasileiro. "Suzano tem uma das camisas mais tradicionais do País, se não a mais tradicional. É um imenso prazer ter a oportunidade de voltar a performar no cenário nacional representando essa cidade que respira vôlei", disse o oposto.