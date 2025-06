Suzano Vôlei anuncia retorno do central David, ex-Norde Vôlei

Anunciando os últimos nomes de seu elenco para a temporada 2025/26, o Suzano Vôlei confirmou o retorno do central David Figueiredo na manhã desta segunda-feira (09/06). O atleta, que já havia vestido a camisa suzanense em 2023, estava no Norde Vôlei, de Fortaleza (CE), e é o 5º reforço confirmado pelo Clube do Alto Tietê para este ano, sendo mais uma opção para o meio de rede do time que será comandado por Cezar Douglas.

Com 2,07m, o jogador nascido em Manaus (AM) tem 26 anos, acumulando passagens por equipes conhecidas no voleibol nacional, incluindo a Aprov Chapecó e o Brasília Vôlei, alcançando destaque em suas primeiras Superligas disputadas. Seu rendimento e potencial, inclusive, o levaram a ser contratado pelo Suzano na temporada 2023/24, sendo vice-campeão estadual na ocasião. Após isso, foi contratado pelo Norde Vôlei, time do campeão olímpico Marcelo Negrão, onde conquistou o título da Superliga C em 2024 e foi peça importante na campanha da equipe cearense na segunda divisão nacional em 2025.

De volta, David será uma das cinco opções para o meio de rede suzanense. Além do manauara, o Clube do Alto Tietê também contará com Matheus Pedrosa, Maicon Leite e Riad, trio que renovou contrato e seguirá na equipe para a temporada, além de Leo Andrade, que chega do Vôlei Renata. Outros dos reforços do time para 2025/26 são o líbero Luiz Ricardo e os ponteiros Robert e Marcus Vinícius.

O central relatou que é uma honra voltar à cidade e espera contribuir para o sucesso da equipe em mais uma temporada. “Fui muito bem acolhido aqui na minha primeira passagem e essa energia sem igual foi um dos fatores que me motivou ainda mais a voltar após uma temporada feliz no Norde. Estou muito feliz e espero retribuir a confiança da diretoria e de todos que me apoiaram nesse retorno”, comentou.