Festa do Divino é realizada no Parque Max Feffer em Suzano

A Festa do Divino será realizada nos dias 5, 6 e 7 de junho, no Parque Municipal Max Feffer, em Suzano. A organização é conduzida pela Paróquia Divino Espírito Santo, com apoio de toda a comunidade, incluindo patrocinadores, empresas locais e a Prefeitura de Suzano.

Na sexta-feira (5), o evento acontece das 18h às 23h; no sábado (6), do meio-dia às 23h; e no domingo (7), das 10h às 22h. A programação contará com bingo, rifas, atrações locais e convidados, além da apresentação do Instituto Fama, de Suzano, no sábado.

Também haverá missas nos três dias de festa, sendo que na sexta-feira e no domingo será com o pároco Padre Domingos, e no sábado com o Padre Antônio Maria, da TV Aparecida. A expectativa da organização é receber entre 15 mil e 18 mil pessoas ao longo dos três dias de evento.

Segundo um dos festeiros, Gustavo Carvalho, a agenda também busca atender públicos de diferentes perfis, oferecendo opções culturais e gastronômicas. “Entre os destaques estão apresentações de dança e música, além das tradicionais comidas de quermesse, como vinho quente, quentão, pastel e o tradicional lanche de linguiça, considerado uma das marcas da festa”, afirmou.

Neste ano, a paróquia reúne as comunidades São Pedro, no Susanópolis; Imaculada, no Monte Cristo; São José, no Jardim Nena; e Santa Mônica, no Jardim Quaresmeira, além da Igreja Matriz. Os trabalhos envolvem arrecadação de doações, atuação de voluntários nas barracas e colaboração da comunidade para a realização da festa.

A organização afirmou que a administração municipal contribui com a estrutura da festa, incluindo barracas, palco, som e iluminação, além do apoio de secretarias municipais e ações de divulgação. Para auxiliar no evento, a festeira Catiuça Macedo trabalha com Carvalho, ao lado dos capitães de mastro Shirley e Eresvaldo Vitorino.