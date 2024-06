Suzano Vôlei confirma permanência do central Riad para 2024/25

O Suzano Vôlei confirmou a manutenção do central Riad para seu elenco da temporada 2024/25 na manhã desta terça-feira (11/06). Um dos líderes do grupo ao longo dos últimos dois anos, o central de 42 anos é um dos mais experientes e renomados atletas do elenco e vestirá a camisa suzanense pela quarta época consecutiva.

Campeão da Superliga B pelo Clube em 2022 e vice-campeão paulista em 2023, o ex-atleta da Seleção Brasileira soma uma grande variedade de títulos na carreira, incluindo três Superligas, três campeonatos europeus, o Mundial de Clubes de 2010, um título italiano e uma conquista da Copa Itália, além de ter sido eleito o melhor bloqueador da Superliga 2014/15. O currículo chama atenção e, segundo ele, a expectativa é seguir contribuindo para o voleibol suzanense em mais um ano no qual a equipe disputará o Campeonato Paulista e a Superliga.

Riad exaltou o Clube, ressaltando que o grupo deverá trabalhar muito para retomar o caminho das glórias. “Para mim é uma honra representar Suzano pela quarta temporada seguida, essa camisa é muito pesada e tem uma trajetória cheia de conquistas no vôlei brasileiro. A paixão da torcida e a festa na Arena é o nosso maior diferencial, por isso desde já eu convoco o povo suzanense para irmos juntos em busca dos nossos objetivos”, comentou.

Por sua vez, o diretor executivo do Suzano, André Chiang, destacou a importância de Riad no elenco não apenas como uma voz da experiência para os mais jovens, mas também como um atleta que entrega bons resultados. “O Riad está com a gente desde 2022, foi uma peça essencial tanto dentro como fora de quadra. Ele é um líder natural dentro do grupo e tê-lo por mais uma temporada é um diferencial”, relatou.