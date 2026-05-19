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Jornal Diário de Suzano - 16/05/2026
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Cidades

'Smart Suzano' auxilia na captura de mais um foragido da Justiça

Homem de 59 anos era procurado desde 2018 e foi preso no centro da cidade; número de detidos após reconhecimento pelo sistema chegou a 52

18 maio 2026 - 18h40Por De Suzano
número de detidos após reconhecimento pelo sistema chegou a 52número de detidos após reconhecimento pelo sistema chegou a 52 - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano )

O sistema integrado de monitoramento “Smart Suzano” auxiliou na prisão de mais um foragido da Justiça nesta segunda-feira (18/05). Com a ocorrência, o número de capturas realizadas com apoio da tecnologia chegou a 52 em pouco mais de sete meses.

Na ocorrência mais recente, um homem de 59 anos foi preso por ser procurado por embriaguez ao volante e condução de veículo sem habilitação, registrados em 2018, na cidade de São Joaquim de Bicas, em Minas Gerais. A abordagem ocorreu durante a manhã, por volta das 10h20, no cruzamento das ruas General Francisco Glicério e Regina Cabalau Mendonça, na região central de Suzano. Natural de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, o homem foi detido sem oferecer resistência e permaneceu à disposição da Justiça.

As câmeras do “Smart Suzano” estão distribuídas em pontos estratégicos do município, instaladas tanto em totens de monitoramento quanto em outras estruturas urbanas, especialmente em áreas de grande circulação, como a região central e o entorno da Estação Suzano da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

A tecnologia implantada no município realiza até 10,8 mil leituras faciais por hora, permitindo a identificação ágil de pessoas procuradas pela Justiça e ampliando o monitoramento da segurança pública. O sistema opera por meio de câmeras de ultra definição equipadas com reconhecimento facial, capazes de analisar características como gênero, traços faciais, expressões e faixa etária aproximada, cruzando essas informações com bancos de dados das forças de segurança.

Toda a estrutura do “Smart Suzano” está integrada à Central de Segurança Integrada (CSI), inaugurada em 2019 e atualmente vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Cidadã. A unidade conta com mais de 1,2 mil câmeras espalhadas pela cidade, incluindo equipamentos instalados em todas as escolas municipais e em pontos estratégicos de monitoramento urbano.

A CSI funciona 24 horas por dia e reúne atuação integrada da Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, permitindo respostas mais rápidas às ocorrências e ampliando a capacidade operacional das forças de segurança.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da tecnologia no fortalecimento das ações de segurança pública no município. “O ‘Smart Suzano’ tem sido uma ferramenta fundamental para ampliar a eficiência do trabalho das forças de segurança. Esse resultado demonstra a importância do investimento em tecnologia integrada ao monitoramento urbano, garantindo mais agilidade nas ocorrências e mais segurança para a população”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou os resultados obtidos desde a implantação do sistema e reforçou o compromisso da administração municipal com a segurança pública. “Os números mostram que Suzano tem avançado no uso da tecnologia como aliada da segurança pública. O ‘Smart Suzano’ contribui diretamente para a identificação de foragidos e para o fortalecimento do trabalho integrado entre as forças de segurança, garantindo mais proteção e tranquilidade para a nossa população”, declarou.

 

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