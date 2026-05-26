Suzano Vôlei contrata Lucas Perrut, destaque da base do Minas Tênis Clube

O Suzano Vôlei confirmou, nesta terça-feira (26), o a contratação do central Lucas Perrut, de 18 anos, como um de seus novos nomes para os próximos desafios. O talento promissor chega da equipe adulta do Minas Tênis Clube enquanto atual semifinalista do torneio.

Com 2,07m de altura, o central nascido em Belford Roxo (RJ) teve passagens pelo Clube do Remo e pela Apade antes de defender as cores dos minastenistas, time pelo qual teve destaque nas categorias de formação, chegando, inclusive, a ser convocado para a Seleção Brasileira Juvenil. No caminho rumo ao nível profissional, Perrut foi campeão brasileiro interclubes, bicampeão da Taça Paraná, bicampeão mineiro, bicampeão metropolitano de Belo Horizonte e campeão da Copa Minas na categoria Sub-19, além de conquistar a Copa Sada com a equipe nacional Sub-21.



Com Perrut, o Suzano incrementa ainda mais sua equipe para 2026/27. O jovem central dividirá posição com Leo Andrade, Álvaro e Lucas Franca, considerando apenas os atletas anunciados. As outras peças já confirmadas a serem comandadas pelo técnico Nery Tambeiro são o levantador Gabriel Bieler; os ponteiros Robert, Maurício Borges, Vitor Baesso e Luiz Andrada; os opostos Sabino e Paulão; e os líberos Lukinha e Taichi.



Perrut destacou a história do Clube do Alto Tietê como combustível para fazer uma grande temporada. "É gratificante fazer parte de um projeto como o do Suzano, um clube com uma história grandiosa no mundo do vôlei. É ter o reconhecimento de um trabalho bem feito ao longo dos anos. Por isso, espero retribuir a confiança e ajudar o projeto a crescer ainda mais", disse o central.