Suzano Vôlei enfrenta o Sada Cruzeiro nesta quarta-feira

O Suzano Vôlei está em Minas Gerais para mais um embate na Superliga 2024/25. Na noite desta quarta-feira (06/11), às 20 horas, a equipe do técnico Pedro Uehara, o Peu, enfrentará o Sada Cruzeiro no Ginásio Poliesportivo do Riacho, o Riachão, em Contagem (MG), buscando reabilitação em partida adiantada da 10ª rodada do torneio nacional. O duelo terá transmissão ao vivo no canal da Confederação Brasileira de Voleibol (Canal Vôlei Brasil) no YouTube (youtube.com/@VoleiBrasil1).

O embate contra o atual campeão da Supercopa Brasil é mais um grande desafio para o vice-campeão paulista, afinal, após três rodadas disputadas, os mineiros seguem invictos na competição, tendo oito pontos somados na liga. Por sua vez, o Suzano, que vai para o seu terceiro jogo longe de casa em quatro rodadas, busca arrancar pontos de um dos times considerados favoritos na competição para seguir na trilha dos líderes após duas derrotas consecutivas.

A partida, inicialmente prevista para o segundo final de semana do mês de dezembro, foi adiantada em virtude dos cruzeirenses estarem envolvidos na disputa do Campeonato Mundial de Clubes de 2024, que acontecerá entre os dias 10 e 15 de dezembro em Uberlândia (MG). O rearranjo de datas faz com que o Suzano dispute quatro dos seus cinco primeiros compromissos no certame nacional fora de casa. Porém, ainda assim, o Clube do Alto Tietê ocupa a quinta posição na tabela da Superliga com quatro pontos. Até aqui, além do revés contra o Vôlei Renata no último final de semana, os suzanenses venceram o Joinville Vôlei no Sul e arrancaram um ponto do Vedacit Vôlei Guarulhos no Ginásio da Ponte Grande.

O técnico Peu destaca que não existem jogos fáceis na Superliga e, mesmo vindo de uma sequência de dois resultados negativos, o Suzano promete jogo duro no Riachão. “No pouco tempo de preparação que tivemos entre o jogo contra Campinas (Vôlei Renata) e o desta quarta, focamos bastante no que não funcionou nessas duas últimas derrotas para corrigir os erros e voltar a vencer. Não será um jogo fácil, mas estamos concentrados para fazer uma grande partida e somar pontos aqui em Minas”, afirmou.

O encontro adiantado entre Sada Cruzeiro e Suzano, na 10ª rodada da Superliga 2024/25, acontecerá nesta quarta-feira (06/11), às 20 horas, no Riachão, em Contagem (MG), com transmissão do Canal Vôlei Brasil (youtube.com/@VoleiBrasil1).