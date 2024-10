Suzano Vôlei estreia na Superliga 2024/25 nesta quarta-feira

Após o Campeonato Paulista 2024, o Suzano Vôlei inicia sua trajetória na Superliga 2024/25 na noite desta quarta-feira (23/10), às 18h30, contra o Joinville Vôlei no Centreventos Cau Hansen, em Santa Catarina. A partida de estreia do tricampeão brasileiro terá transmissão ao vivo no Canal Vôlei Brasil, da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), no YouTube (youtube.com/@VoleiBrasil1).

Em sua terceira Superliga Nacional consecutiva, o Suzano enfrentará o atual bicampeão catarinense e semifinalista do campeonato anterior, quando o time ainda era treinado pelo técnico Pedro Uehara, o Peu, que é o atual comandante da equipe vice-campeã paulista. Com tantos ingredientes, o confronto traz a promessa de grandes emoções.

Para a estreia no principal campeonato de clubes do voleibol brasileiro, o Suzano está com seu elenco completo à disposição, incluindo o líbero Tiago Brendle que, assim como Peu, esteve em Joinville na última temporada. “Conhecemos boa parte dos atletas e sabemos da grande capacidade que o Joinville tem, mas nós vamos para Santa Catarina em busca de uma vitória para começar bem a Superliga”, comentou o jogador.

Por sua vez, Peu pontuou que o alto nível de equilíbrio da Superliga torna cada jogo decisivo, por isso, independentemente de ser uma estreia fora de casa, a equipe entrará em quadra em busca do triunfo. “São 12 times de alto nível na disputa por oito vagas para o mata-mata, então não será fácil. Mas estamos trabalhando desde o início da temporada para lutar pelas melhores posições pensando nas quartas de final da Superliga e, neste primeiro turno, na classificação para a Copa Brasil”, afirmou, relembrando que os oito primeiros colocados após as primeiras 11 rodadas garantem vaga no segundo torneio mais importante do calendário nacional.

A estreia do Suzano na Superliga Nacional acontecerá nesta quarta-feira (23/10), às 18h30, no Centreventos Cau Hansen, em Joinville, com transmissão do Canal Vôlei Brasil (youtube.com/@VoleiBrasil1)

Superliga Nacional 2024/25

Com 12 equipes participantes, a Superliga é o principal torneio da temporada nacional de clubes, sendo equivalente ao campeonato brasileiro da modalidade. A disputa acontece no sistema de todos contra todos em dois turnos, totalizando 22 rodadas na primeira fase que, por sua vez, será jogada entre outubro de 2024 e março de 2025. Os oito melhores classificados ao final dos pontos corridos garantem vaga nas quartas de final, etapa seguida pela semifinal e pela final, em partida única.

Tricampeão do certame nos anos de 1993, 1994 e 1997, o Suzano Vôlei disputará sua terceira edição seguida na elite e, neste ano, os adversários da equipe do Alto Tietê serão os paulistas Sesi Bauru, Vôlei Renata, Vedacit Vôlei Guarulhos e Viapol Vôlei; os mineiros Sada Cruzeiro, Itambé Minas e Praia Clube; os catarinenses Joinville Vôlei e Apan Roll-On Blumenau; e os goianos promovidos da Superliga B, Saneago Goiás Vôlei e Neurologia Ativa.