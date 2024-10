Suzano Vôlei joga em busca do 11°título do Paulista neste domingo

O domingo (13) será um dia decisivo para o Suzano Vôlei. Fora de casa, os suzanenses encaram o Campinas pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista e, se vencer, conquista o 11° título estadual de sua história.

A partida está marcada para as 18 horas, no Ginásio Taquaral, na casa do adversário. O Suzano Vôlei venceu o primeiro duelo por 3 sets a 1, com parciais de 26/24, 25/21, 20/25 e 25/23, na última quarta-feira, na Arena Suzano. Caso volte a vencer o rival, o time garante mais uma taça para a cidade. O Campinas precisa da vitória, por qualquer placar, para levar a disputa para o golden set (set extra).

A partida decisiva do Campeonato Paulista de 2024 acontecerá neste domingo e será transmitida pelo Sportv 2.