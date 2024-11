Suzano Vôlei joga em casa pela Superliga neste sábado

Vindo de uma sequência de dois jogos fora de casa, o Suzano Vôlei finalmente encontrará sua torcida pela primeira vez na Superliga 2024/25 na noite deste sábado (02/11), às 21h30, quando enfrentará o Vôlei Renata, de Campinas (SP), na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). Os últimos ingressos para a reedição da final do último Campeonato Paulista podem ser retirados no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).

Após vencer o Joinville Vôlei em Santa Catarina e conquistar um importante ponto em Guarulhos, o Suzano voltará a contar com a paixão de sua torcida em um embate que promete grandes emoções por se tratar da reedição da final do Estadual de 2024, na qual os campineiros levaram a taça após uma vitória para cada lado. Inclusive, na partida de ida, realizada no palco do duelo deste sábado, o time do técnico Pedro Uehara, o Peu, levou a melhor ao vencer por 3 sets a 1.

Para apoiar Suzano no primeiro jogo da Superliga em seus domínios, os torcedores ainda podem garantir seus tíquetes por meio do site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) de forma gratuita, sendo necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

Peu destacou que a equipe conquistou quatro de seis pontos possíveis longe de casa nas duas primeiras rodadas do campeonato nacional e reencontrar a torcida será fundamental para que o time vá em busca de mais um triunfo. “Jogar em casa, especialmente aqui em Suzano, é sempre diferente, já que a arquibancada sempre joga junto com a gente. Mesmo em um horário mais complicado, esperamos ter entre 3 e 4 mil pessoas aqui na noite de sábado, e isso, somado ao trabalho e à preparação da equipe para esse grande jogo, pode ser um diferencial para sairmos de quadra com a vitória”, apontou.

O duelo entre Suzano e Vôlei Renata acontecerá neste sábado (02/11), às 21h30, na Arena Suzano. Os últimos ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).