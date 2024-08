Suzano Vôlei leva esporte e cidadania a cerca de 1 mil alunos no mês de agosto

O Suzano Vôlei, projeto notório por sua relação social com o município, visitou duas escolas estaduais no último dia 21 (quarta-feira), levando esporte e cidadania a aproximadamente 1 mil estudantes. Na ocasião, a equipe esteve com os jovens das escolas Professora Jussara Feitosa Domschke, no bairro Jardim Portugália, e Professora Maria Elisa de Azevedo Cintra, no Jardim Dona Benta.

Com o direcionamento do diretor executivo André Chiang, a equipe visitou as duas instituições em diferentes períodos, fazendo a alegria dos adolescentes. Na parte da manhã, a equipe treinada pelo técnico Pedro Uehara, o Peu, esteve na escola do Jardim Portugália realizando uma série de dinâmicas incluindo a prática de toques e manchetes e a realização de um jogo de exibição para aproximadamente 400 alunos. Mais tarde, o Clube também esteve presente no Jardim Dona Benta com atividades similares para cerca de 600 estudantes do ensino fundamental.

Tendo iniciado a temporada 2024/25 nas quadras com a disputa do Campeonato Paulista, o time suzanense promove uma série de atividades fora dela para levar experiências inéditas aos jovens do município. Desde a sua criação, em outubro de 2021, quando a então recém-criada equipe visitou a Escola Estadual Professor Raul Brasil, o Clube já esteve em contato com mais de 4 mil estudantes, considerando as redes municipal e estadual.

A gerente geral da equipe, Ana Paula Ferreira, a Fofinha, agradeceu às equipes das escolas pela recepção, ressaltando que ver a felicidade dos adolescentes com os atletas não tem preço. “Seja na hora das atividades ou depois, quando eles param para tirar fotos, pegar autógrafos dos jogadores e demonstrar todo esse carinho, podemos perceber na pele a diferença que realmente fazemos. É uma verdadeira honra e uma alegria imensa contribuir para a formação destes jovens”, comentou.

Por sua vez, Chiang exaltou o papel social do Clube, destacando que esta é uma das missões do projeto enquanto instituição socioesportiva. “Além das quadras, o Suzano Vôlei exerce um papel de participação ativa na sociedade ao colaborar com uma série de causas, desde a arrecadação de alimentos nas nossas partidas, até as visitas nas escolas, algo que muito nos orgulha. Mais que um clube de alto rendimento, somos uma instituição que traz ganhos à sociedade”, enfatizou.