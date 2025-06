Suzano Vôlei mantém Rodriguinho para a temporada 2025/26

O Suzano Vôlei segue anunciando seu plantel para a temporada 2025/26 e, nesta terça-feira (03/06), o Clube confirmou a continuidade do experiente levantador Rodriguinho, atleta de 45 anos que vai para a sua oitava temporada na Capital do Vôlei, sendo a terceira seguida enquanto liderança e peça fundamental do elenco que, no último período, foi vice-campeão paulista e semifinalista da Superliga.

Atleta profissional há mais tempo em atividade no atual elenco, Rodriguinho foi o jogador mais velho da última Superliga, tendo contribuído com sua técnica e experiência dentro e fora de quadra para ajudar o Suzano em mais uma campanha de destaque no certame nacional ao revezar com o outro levantador da equipe, o jovem e promissor Gabriel Bieler, que também segue no projeto.

Indo para a sua oitava temporada em Suzano, sendo a primeira ainda na década de 1990, Rodriguinho foi contratado pela equipe atual em 2023 e, desde então, representa uma importante liderança não apenas ao seu companheiro de posição, como também aos outros atletas do grupo, sendo este um dos motivos de sua renovação.

Reforçando sua conexão com a Capital do Vôlei, Rodriguinho prometeu dedicação e luta para que o Clube do Alto Tietê atinja grandes objetivos nesta temporada. “Estou muito feliz em fazer parte desse projeto mais uma vez, Suzano é o lugar onde mais joguei em toda minha carreira, por isso é um prazer enorme estar mais uma vez defendendo essas cores. Prometo dar o meu máximo para chegarmos o mais longe possível, não vejo a hora de reencontrar essa torcida linda e ver nosso caldeirão mais uma vez lotado”, afirmou o levantador.