Suzano Vôlei oficializa contratação do ponteiro Gabriel Pessoa, de Araguari

Por meio de suas redes sociais, o Suzano Vôlei anunciou oficialmente a contratação do ponteiro Gabriel Pessoa nesta quinta-feira (23/05), confirmando assim seu segundo reforço em quadra para a temporada 2024/25. Um dos destaques do Araguari Vôlei na última Superliga, o jogador se une ao técnico Peu e ao central Maicon Leite como novidades para os próximos desafios do Clube do Alto Tietê.

Criado em Taboão da Serra (SP), Gabriel Soares Pessoa tem 1,98m de altura e, aos 31 anos, tem passagens por diversos clubes de renome no Brasil, tais quais o Clube Hebraica, o Sesi-SP (atual Sesi Bauru), o Lebes/Gedore/Canoas, o Vôlei Ribeirão, o Sesc-RJ, a Apan Blumenau e o Araguari Vôlei, além de ter representado a Seleção Brasileira de Vôlei na Copa Pan-Americana de 2018. Junto a isso, o atleta também tem passagens importantes pela Europa no voleibol da Áustria (Hypo Tirol Volleyball), da Itália (Emas Villas Aubay Siena e Pallavolo Ortona) e da República Tcheca (VK Lvi Praha), somando títulos importantes como um bicampeonato austríaco e um Campeonato Tcheco.

O atleta relatou sua admiração pelo voleibol suzanense, ressaltando que promete entregar tudo de si para levar a cidade a um caminho de glórias. “Suzano é muito importante para o voleibol brasileiro, por isso é uma honra fazer parte desse projeto vitorioso e de tanta tradição no esporte nacional. Junto dos meus companheiros, espero fazer história e trazer muitas alegrias ao povo suzanense”, afirmou Gabriel.

Por sua vez, o diretor executivo do Clube, André Chiang, destacou o fato de que o novo ponteiro da equipe tem vasta experiência em termos nacionais. “Em sua carreira, o Gabriel conquistou os campeonatos Paulista, Carioca e Gaúcho, além de somar um título da Superliga B em Ribeirão Preto. Essas conquistas, somadas ao período em que esteve fora do País, reforçam o perfil de um atleta experiente que tem muito a agregar para Suzano, por isso contamos com ele para nossos próximos desafios”, pontuou.