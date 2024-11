Suzano Vôlei reencontra Sesi Bauru buscando pela Superliga

O Suzano Vôlei vai reencontrar um grande rival na noite desta quinta-feira (28/11). Às 18h30, a equipe do técnico Pedro Uehara, o Peu, receberá na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) o Sesi Bauru, adversário da semifinal do último Campeonato Paulista, e os ingressos para o embate válido pela sétima rodada da competição nacional podem ser retirados no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) e confirmados mediante a doação de um brinquedo novo.

Com nove pontos e sete jogos disputados, o Suzano ocupa a sétima colocação da liga e, em caso de vitória, o Clube do Alto Tietê pode chegar provisoriamente ao G4 do torneio, com 12 tentos. A expectativa para o confronto é grande e o retrospecto das equipes nos confrontos diretos ao longo da temporada anima os suzanenses, afinal, no estadual deste ano, os times se enfrentaram em três oportunidades, com duas vitórias para o time da Grande São Paulo e apenas uma para os interioranos. Dois destes embates, inclusive, aconteceram nas semifinais do Paulista, com o Suzano levando a melhor após vencer em Bauru e confirmar a vaga no set de desempate na Arena.

Agora, para apoiar o time na luta por sua quarta vitória no campeonato, os torcedores podem trocar um brinquedo novo por dois ingressos, bastando retirar os QR Codes no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) de forma gratuita, sendo necessário apresentá-los em meio impresso ou pelo celular, junto da doação, no dia da partida. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável.

Peu reforçou que, devido aos confrontos ao longo da temporada, os dois times se conhecem bastante, o que torna a partida ainda mais equilibrada. “O Sesi está apenas um ponto à frente da gente, então uma vitória pode fazer a diferença na tabela. Eles vêm de derrota para o Joinville, uma equipe que nós vencemos na estreia, mas a garantia de um bom resultado vem com o nosso trabalho, com o foco dos atletas em quadra e com o apoio da torcida na arquibancada. Estamos prontos para fazer um grande jogo”, afirmou.

O duelo entre Suzano e Sesi Bauru acontecerá nesta quinta-feira (28/11), às 18h30, na Arena Suzano. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).