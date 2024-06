Suzano Vôlei renova com o ponteiro Gabriel Henrique, revelação da última temporada

O Suzano Vôlei confirmou neste sábado (01/06) a renovação de contrato do ponteiro Gabriel Henrique Ostapechen, jovem atleta de 21 anos que se destacou com importantes atuações no 2º turno da última Superliga. O jogador é o quarto ponteiro confirmado para 2024/25.

Natural de Sinop (MT), Gabriel tem 2,00m de altura e chegou ao Suzano no último bimestre de 2023, durante o primeiro turno da Superliga para compor a equipe nos treinamentos. O bom desempenho nos trabalhos com o então treinador Gerson Amorim, o Gersinho, somado às lesões sofridas pelos ponteiros da equipe, lhe renderam oportunidades nos duelos contra o Vôlei Renata e o Araguari Vôlei, partidas nas quais mostrou personalidade para surpreender a torcida.

Agora, mais conhecido pelos suzanenses, Gabriel será um dos ponteiros da equipe junto de Daniel Muniz, Gabriel Pessoa e Renan Bonora, afirmando estar muito contente com a renovação de contrato. “Vai ser um prazer gigantesco vestir essa camisa por mais um ano. Vou dar o meu melhor por Suzano, contamos com a energia dessa torcida maravilhosa para atingir nossos objetivos”, afirmou o mato-grossense.

O diretor executivo do Suzano Vôlei, André Chiang, lembrou que Gabriel ainda é um jovem atleta, contudo, ele demonstra um futuro promissor, algo que motivou a renovação de contrato. “O Gabriel trabalhou conosco por meia temporada e, conversando com a nossa comissão técnica, percebemos que ele seria uma manutenção importante para o elenco. Juntos, vamos trabalhar por sua evolução e, claro, pela busca dos nossos objetivos”, contou.