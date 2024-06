Suzano Vôlei renova contrato e efetiva o oposto Ralwan na equipe profissional

O Suzano Vôlei confirmou neste sábado (22/06) a renovação de contrato do oposto Ralwan, jovem promessa que integrou as categorias de base da equipe entre 2022 e 2023, confirmando sua efetivação na equipe principal para a temporada 2024/25.

Natural de Juiz de Fora (MG), o jogador de 1,97m tem 21 anos e já somava participações nas últimas duas Superligas, tendo inclusive atuado na partida final da temporada 2023/24. Pela equipe Sub-21, o atleta esteve na equipe vice-campeã nacional em 2023 como o melhor oposto do torneio, além de ter conquistado a Série Prata do Paulista no mesmo ano.

O diretor-executivo André Chiang destaca que o jogador é o primeiro atleta de base efetivado para o grupo profissional no atual projeto. “O Ralwan está em Suzano desde 2022, ele chegou aos 18 anos e hoje já tem 21, então ele teve bastante tempo para amadurecer e mostrar seu valor. Trabalhamos na formação de valores e, com o tempo, é uma tendência contar com mais jogadores da base no nosso time principal”, comentou.