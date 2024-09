Suzano Vôlei vai a São José dos Campos para seguir na cola dos líderes do Paulista 2024

O Suzano Vôlei visitará o Viapol Vôlei, em São José dos Campos (SP), na noite desta sexta-feira (06/09) em busca de sua terceira vitória no Campeonato Paulista de 2024. O duelo acontecerá no Ginásio Teatrão, às 20 horas, e em caso de vitória, a equipe do Alto Tietê, atual 3ª colocada, poderá voltar à liderança do Estadual.

Com dois triunfos em três partidas, o Suzano busca a reabilitação no Paulista após ser superado pelo Vôlei Renata na última rodada. Para isso, a equipe do técnico Pedro Uehara, o Peu, enfrenta os são-joseenses no Vale do Paraíba com a missão de vencer e seguir no encalço dos líderes do torneio. Faltando quatro rodadas para o término da primeira fase, o time da Grande São Paulo está na zona de classificação para as semifinais com seis pontos e pode ocupar o topo da tabela a depender dos resultados da rodada.

Para tal, os suzanenses precisam vencer a equipe do Vale do Paraíba que, em dois jogos, acumula duas derrotas, e torcer por tropeços do Vedacit Vôlei Guarulhos e do Sesi Bauru, com oito e sete pontos, respectivamente. Vale ressaltar que uma vitória deixa o Clube do Alto Tietê com nove pontos e uma importante vantagem pensando na vaga para o mata-mata final do campeonato, restando apenas três rodadas para o fim da fase inicial.

Peu comentou que, independentemente do último resultado, o Suzano entra em quadra para dar o seu melhor e vencer, sendo o foco do duelo contra o Viapol Vôlei. “O time de São José vai contar com o apoio da torcida, o que é um fator importante pensando em um jogo equilibrado como esse, mas temos o objetivo de voltar de lá com a vitória. Trabalhamos duro nesta semana para corrigir o que saiu errado contra o Campinas (Vôlei Renata) e, por isso, vamos em busca de mais um bom resultado”, concluiu.

O duelo entre Viapol Vôlei e Suzano acontecerá nesta sexta-feira (06/09), às 20 horas, no Ginásio Teatrão, em São José dos Campos. Os torcedores poderão acompanhar as atualizações da partida em tempo real pelas redes sociais do Clube no Facebook e no Instagram (@suzanovolei).

LEVANTADOR RODRIGUINHO

O Clube do Alto Tietê também contará com uma novidade em quadra para o duelo no Vale do Paraíba: o levantador Rodriguinho, jogador de 43 anos que integrou o elenco vice-campeão estadual na temporada 2023/24 e está de volta ao Suzano para a sequência do semestre. Treinando com o grupo desde o início da semana, o atleta destacou a felicidade em voltar a vestir a camisa suzanense. “É um verdadeiro prazer voltar ao time. O projeto é muito bem estruturado e vai brigar por coisas grandes. Conheço a maioria dos jogadores, este é um grupo forte e espero contribuir ao máximo para conquistar os objetivos”, afirmou.