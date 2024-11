Suzano Vôlei vence Goiás na Arena e cola no G4 da Superliga

O Suzano Vôlei conquistou sua segunda vitória consecutiva na Superliga ao derrotar o Saneago Goiás Vôlei por 3 sets a 0 (25x20 | 25x23 | 25x20) na manhã do último domingo (17/11), na Arena Suzano. O resultado na partida válida pela 5ª rodada da competição deixou o time do Alto Tietê na cola do G4 com nove pontos ganhos.

Vinda de um triunfo por 3 sets a 2 sobre o Neurologia Ativa fora de casa, a equipe paulista buscava mais uma vitória para embalar na competição e encostar no pelotão dos líderes da liga. Para isso, o time do técnico Pedro Uehara, o Peu, buscou manter a regularidade no saque desde o primeiro set que, mesmo equilibrado em sua maior parte, foi de vitória do Suzano por 25 a 20, para festa dos mais de 2 mil torcedores que também colaboraram com a doação de aproximadamente mil brinquedos para as crianças suzanenses em situação de vulnerabilidade.

Com o placar aberto na Arena, os esmeraldinos entraram na parcial seguinte com muito ímpeto, buscando colocar os paulistas em dificuldade para igualar o jogo. Contudo, mesmo atrás do placar desde os primeiros pontos, o Suzano teve calma para evitar com que o Goiás abrisse frente ao manter a desvantagem na casa dos dois pontos até a reta final do set, quando uma boa sequência de saques do ponteiro Gabriel Pessoa, eleito melhor da partida, fez a diferença para o Clube do Alto Tietê virar o período com um 25 a 23.

Após duas etapas parelhas, a qualidade técnica do Suzano finalmente sobressaiu com maior clareza na terceira parcial. Efetivos nos ataques e com um bom jogo defensivo, os comandados de Peu mantiveram confortável vantagem ao longo do set e, ainda que os goianos tenham ensaiado uma reação na reta final, os paulistas confirmaram o favoritismo com um 25 a 20, fechando o duelo em 3 sets a 0 para garantir os três pontos.

Agora com nove tentos na tabela e três vitórias em seis jogos, o Suzano colou no G4 da Superliga. Ainda assim, segundo o técnico Peu, a equipe ainda tem muito a evoluir. "Melhoramos alguns pontos em que vínhamos tendo dificuldade e, hoje, conquistamos um resultado que nos coloca na parte de cima da tabela, mas não podemos parar de trabalhar. Vamos aproveitar essa vitória e, a partir de segunda, já focar na sequência desse campeonato que segue muito equilibrado", destacou o treinador.

O Suzano Vôlei volta às quadras na Superliga já nesta quinta-feira (21/11), às 18h30, contra a Apan Roll-on Blumenau no Ginásio Galegão, em Santa Catarina.