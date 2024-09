Suzano Vôlei vence Praia Grande e garante vaga nas semifinais do Paulista 2024

Com uma rodada de antecedência, o Suzano Vôlei está classificado para as semifinais do Campeonato Paulista 2024. A equipe do Alto Tietê garantiu sua vaga ao derrotar o Esporte Clube Praia Grande de virada por 3 sets a 1 (27x29 | 26x24 | 26x24 | 25x23) nesta sexta-feira (20/09), na Arena Suzano, se colocando entre os quatro melhores de São Paulo pela terceira temporada seguida.

O jogo começou com dificuldades para os suzanenses que, mesmo chegando a liderar o placar, saíram atrás na primeira parcial após sofrer um 29 a 27. Para se recuperar no duelo, o time da casa buscou melhorar seu saque para se manter mais confortável em quadra, indo para o empate com um 26 a 24. Com tudo igual, Suzano e Praia Grande seguiram em um jogo de equilíbrio no qual o elenco do Clube do Alto Tietê fez a diferença nos momentos cruciais do terceiro e quarto set.

Respondendo bem aos saques adversários, a equipe do técnico Pedro Uehara, o Peu, foi superior nas tomadas de decisões para fechar o confronto com outro 26 a 24 e, por fim, com um 25 a 23 para consolidar o 3 sets a 1 e a terceira classificação seguida do maior campeão estadual às semifinais do Campeonato Paulista. Anteriormente, o time do Alto Tietê já havia chegado à fase final do torneio nos anos de 2022, quando ficou com a terceira colocação, e de 2023, em temporada a qual o time esteve na final e terminou como vice-campeão.

Destaque vindo do banco de reservas, o ponteiro Renan Bonora exaltou o compromisso da equipe para fazer o dever de casa e seguir na luta pela melhor campanha do torneio. "Mesmo em um jogo mais complicado, conseguimos imprimir nosso ritmo e sair com a vitória e a classificação antecipada ao lado do nosso torcedor. Agora, vamos virar a chave para o jogo da semana que vem, pois continuamos na luta pela liderança", afirmou.

Peu destacou que a equipe tem muito a evoluir, contudo, o comprometimento para buscar o resultado em um jogo mais difícil é uma virtude importante em quadra. "Essa vontade e a cabeça no lugar para fazer o dever de casa são diferenciais. Garantimos a vaga, algo muito importante, mas agora vamos para Guarulhos com foco nessa liderança para decidir o mata-mata em casa", comentou.

O último compromisso do Suzano na primeira fase do Paulista 2024 será o clássico contra o Vedacit Vôlei Guarulhos, duelo que acontecerá na próxima sexta-feira (27/09), às 19h30, no Ginásio da Ponte Grande. Em caso de vitória e tropeço dos rivais diretos, os suzanenses poderão conquistar a liderança geral da etapa.