Suzano Vôlei vence Super Vôlei Santo André e estreia com triunfo no Paulista 2024

O Suzano Vôlei abriu a temporada 2024/25 com uma imponente vitória de 3 sets a 0 (25x16 | 25x13 | 25x16) sobre o Super Vôlei Santo André na 1ª rodada do Campeonato Paulista 2024, na noite da última sexta-feira (16/08). O duelo, realizado na Arena Suzano, marcou o reencontro da torcida com o time vice-campeão estadual e a estreia do técnico Pedro Uehara, o Peu, no comando da equipe do Alto Tietê.

O confronto contra os andreenses, realizado na véspera do aniversário de três anos do Suzano Vôlei, reuniu cerca de 2 mil pessoas na Arena Suzano em uma noite marcada por um domínio completo do time da casa que, desde os primeiros pontos, impôs sua qualidade com precisão nos ataques e boas construções de jogo para abrir a contagem com um 25 a 16 no set inicial.

Por sua vez, o segundo período teve um ritmo ainda mais agressivo por parte da equipe da casa que, sem dificuldades, tomou a dianteira com grandes sequências de saques, em especial dos levantadores Gabriel Bieler e Matoso, e do central Maicon Leite, para dominar e fazer 2 sets a 0, com um 25 a 13. Já na última parcial, a comissão técnica suzanense promoveu diversas mudanças na equipe e, com isso, os atletas que começaram a partida entre os reservas tiveram a oportunidade de definir o confronto com outro 25 a 16, para a festa da apaixonada torcida da casa.

O ponteiro Gabriel Pessoa, um dos estreantes com a camisa do Suzano, relatou que o apoio dos torcedores na arquibancada foi um diferencial. "Ver esse ginásio cheio na minha primeira vez jogando a favor foi especial, pois essa energia contagiou a gente ali na quadra. Agradeço a presença de todos, contamos com vocês para essa temporada, pois vamos lutar pelo título", ressaltou.

Outro dos estreantes pela equipe suzanense, o técnico Peu reforçou que esse foi o primeiro passo em um campeonato que promete ser muito disputado. "Foi um resultado importante e estrear com vitória é fundamental, mas agora o nosso foco é a próxima rodada, pois temos muito espaço para evoluir na luta por esse título e para o restante da temporada", completou.

Com três pontos na tabela do Estadual, o Suzano volta às quadras na próxima sexta-feira (23/08), às 19h30, contra o Atibaia Vôlei, fora de casa.