Suzano volta a Campinas para disputa da Copa Brasil 2025

O Suzano Vôlei inicia sua caminhada na Copa Brasil de Voleibol 2025 às 21h30 desta quinta-feira (30/01), quando enfrentará o Vôlei Renata de Campinas (SP) no Ginásio do Taquaral pelas quartas de final do segundo maior torneio do calendário nacional. O duelo decisivo entre os atuais campeão e vice-campeão paulista terá transmissão ao vivo do Sportv2.

Na luta para repetir a campanha de 2023, quando chegou às semifinais ao eliminar o Sesi em São Paulo (SP), a equipe treinada pelo técnico Pedro Uehara, o Peu, vem trabalhando com alta intensidade para superar os atuais terceiros colocados da Superliga. A delegação suzanense chegou à cidade interiorana na tarde de quarta-feira (29/01) e, desde então, seguiu com os trabalhos de preparação para o duelo a ser realizado no Taquaral, casa dos campineiros.

Peu destacou a importância da partida, lembrando ainda que especialmente em mata-mata, toda atenção é pouca. "Recentemente, na Superliga, viemos a Campinas e fizemos um bom jogo, mas pecamos na calma em momentos decisivos. Dessa vez, se quisermos buscar a classificação dentro da casa deles, precisamos estar atentos e focados do primeiro ao último ponto, e pode ter certeza que trabalhamos isso com os atletas ao longo da semana para fazermos uma boa partida e sairmos com a vaga pra semifinal", constatou.

