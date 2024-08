Time Brasil: duelos decisivos em esportes coletivos marcam a agenda desta terça

A agenda do Time Brasil nesta terça-feira (6) está repleta de partidas eliminatórias em esportes coletivos. A primeira será às 8h, quando o time feminino de vôlei enfrentará a República Dominicana pelas quartas de final. Mais tarde será a vez do futebol feminino buscar uma vaga na final. Para isso, precisará superar a Espanha, às 16h.



Outras duas decisões ocorrerão às 16h30. Nesse horário, o Brasil duelará com a Noruega, no handebol feminino, e com os EUA, no basquete masculino. Ambos os confrontos serão válidos pelas quartas de final.



A programação do dia ainda conta com a final do hipismo, que terá os brasileiros Stephan Barcha e Rodrigo Pessoa, às 5h.



Outras atrações serão Isaquias Queiroz e Jacky Goodman, que disputam a bateria 1 da canoagem velocidade, às 5h30; Renan Gallina, que fará a semifinal dos 200m rasos às 11h30, e o vôlei de praia, que terá a dupla Evandro e Arthur contra os suecos Ahman e Hellsing, às 13h, pelas quartas de final.



Todas essas opções podem ser acompanhadas no Olympic Channel, com transmissão em inglês, na plataforma do Comitê Olímpico Internacional (COI) pelo site (https://olympics.com/pt/live/). Quem optar pela narração em português terá as opções da Globo, na TV aberta, do streaming do Globoplay e da CazéTV (no Youtube), que também estará hospedado na Prime Vídeo, e os canais Sportv, na TV por assinatura.



Além da possibilidade de acompanhar os eventos ao vivo, também é possível mergulhar nos acontecimentos dos Jogos com a programação organizada para o Canal do Time Brasil, que vai disponibilizar diversas atrações para discutir o dia a dia na capital francesa. Durante a competição, serão seis horas diárias de programação ao vivo.



Confira a agenda do Time Brasil nesta terça-feira (6) - horário de Brasília:

5h - Hipismo saltos - Final - Stephan Barcha e Rodrigo Pessoa - Olympic Channel, Cazé TV

5h20 - Atletismo masculino - Preliminar - Pedro Rodrigues e Luiz Mauricio da Silva (Lançamento do dardo) - Olympic Channel, Cazé TV, Sportv

5h30 - Canoagem velocidade masculino - Bateria 1 - Isaquias Queiroz e Jacky Goodman - Olympic Channel, Sportv3

5h50 - Atletismo masculino - Repescagem - Rafael Pereira (110m com barreiras) - Olympic Channel, Cazé TV, Sportv

6h15 - Atletismo feminino - Preliminar - Lissandra Campos e Eliane Martins (Salto em distância) - Olympic Channel, Cazé TV, Sportv

6h20 - Atletismo feminino - Repescagem - Tiffany Marinho (400m rasos) - Olympic Channel, Cazé TV, Sportv

7h03 - Vela masculino - Regata 6 - Bruno Lobo (Fórmula Kite)

7h05 - Vela misto - Regata 10 - Marina Arndt e João Siemsen (Multicasco)

7h15 - Vela misto - Regata 7 - Henrique Haddad e Isabel Swan (470)

7h28 - Vela masculino - Regata 7 - Bruno Lobo (Fórmula Kite)

7h30 - Skate feminino - Preliminar - Raicca Ventura, Dora Varella e Isadora Pacheco (Park) - Olympic Channel, Cazé TV, Sportv, TV Globo



7h53 - Vela masculino - Regata 8 - Bruno Lobo (Fórmula Kite)

7h57 - Vela misto - Regata 11 - Marina Arndt e João Siemsen (Multicasco)

8h - Vôlei de quadra feminino - Quartas de final - Brasil x República Dominicana - Olympic Channel, Cazé TV, TV Globo

8h18 - Vela masculino - Regata 9 - Bruno Lobo (Fórmula Kite)

8h22 - Vela misto - Regata 8 - Henrique Haddad e Isabel Swan (470)

8h43 - Vela masculino - Regata 10 - Bruno Lobo (Fórmula Kite)

8h49 - Vela misto - Regata 12 - Marina Arndt e João Siemsen (Multicasco)

9h29 - Vela misto - Regata 9 - Henrique Haddad e Isabel Swan (470)

11h30 - Atletismo masculino - Semifinal - Renan Gallina (200m rasos) - Olympic Channel

13h - Vôlei de praia masculino - Quartas de final - Evandro e Arthur (Brasil) x Ahman e Hellsing (Suécia) - Cazé TV, Sportv, TV Globo

16h - Futebol feminino - Semifinal - Brasil x Espanha - Olympic Channel, Cazé TV, Sportv, TV Globo

16h30 - Handebol feminino - Quartas de final - Brasil x Noruega - Olympic Channel, Cazé TV, Sportv3

16h30 - Basquete masculino - Quartas de final - Brasil x EUA - Olympic Channel, Cazé TV, Sportv2