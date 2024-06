Times do Alto Tietê têm rodada decisiva pelo Campeonato Paulista

As equipes de futebol do Alto Tietâ entram em campo neste final de semana pelo Campeonato Paulista da Segunda Divisão (equivalente à quinta divisão estadual), pela penúltima rodada da primeira fase. Os mogianos entram em campo neste sábado (14, às 15 horas. O União Mogi recebe o Manthiqueira, no Nogueirão, em confronto direto por uma das vagas para a segunda fase. Os dois times somam sete pontos, mas os mogianos levam vantagem no saldo de gols e, por isso, ocupa o quarto lugar.

Simultaneamente, o Atlético Mogi visita o Mauaense, em Mauá. O Caçula de Mogi é o lanterna do grupo, com apenas dois pontos, e depende de um milagre para seguir vivo na competição. O Mauaense está perto de se garantir na próxima etapa.

Classificado e invicto, o Esporte Clube União Suzano (Ecus) recebe o Mauá, no domingo, às 10 horas, no Suzanão. São 20 pontos somados que o credenciam com a liderança da chave: foram seis vitórias e dois empates até aqui.

O Mauá, com 13 pontos, é o vice-líder da chave e também pode carimbar sua vaga.

Os 17 times foram divididos em três grupos, sendo dois com seis equipes e um com cinco, onde se enfrentarão em turno e returno. Avançam à segunda fase os quatro melhores de cada.

Na segunda etapa, os times serão novamente divididos em três chaves com quatro equipes. Os dois melhores de cada, além dos dois melhores terceiros colocados no geral, seguem adiante para o mata-mata, que terá quartas, semifinal e final em jogos de ida e volta. A partir da fase eliminatória, o empate no placar agregado dará a vitória à equipe de melhor campanha na somatória das fases.