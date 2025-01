União Suzano arranca o empate no fim na estreia da Série A3

O União Suzano ficou no empate em 1 a 1 diante do União São João, em partida realizada na manhã deste sábado (18), na abertura da Série A3 do Campeonato Paulista, no Suzanão. De pênalti, Lúcio Flávio abriu o placar para os visitantes e Nuno, nos minutos finais do jogo, empatou para os donos da casa.

A rede balançou pela primeira vez aos 21 minutos da primeira etapa. Após cobrança de escanteio, Felipe Pelles tentou afastar o perigo de bicicleta e acabou cometendo o pênalti. Lúcio Flávio foi para a cobrança e abriu o placar. O empate do Javali das Palmeiras saiu aos 41 minutos do segundo tempo., também após cobrança de escanteio. Nuno cabeceou e empatou o jogo para a equipe suzanense.

A equipe de Araras ainda perdeu Tallys, expulso. O Javali das Palmeiras quase virou o placar com Isaque, nos acréscimos, quando acertou a bola na trave. Com o resultado, as duas equipes somam um ponto cada na primeira rodada da competição.

O próximo duelo da equipe suzanense será em Ribeirão Preto. O time comandando por Edmilson de Jesus visita o Comercial, na terça-feira (21), às 20 horas, no estádio Palma Travassos.

No dia seguinte, o União São João recebe o XV de Jaú, às 15 horas, no Estádio Dr. Hermínio Ometto, em Araras.