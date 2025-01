União Suzano derrota o Comercial fora de casa e vence a primeira na A3

O União Suzano venceu o Comercial por 1 a 0 na noite desta terça-feira (21), no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, pela 2ª rodada da Séria A3 do Campeonato Paulista. O gol da partida saiu no início do confronto. O lateral-esquerdo Acácio tentou afastar a bola de cabeça, mas mandou contra o próprio o gol.

Agora, o Javali das Palmeiras soma quatro pontos na competição. O time estreou com empate no último sábado, contra o União São João. O time de Ribeirão Preto somou um ponto até aqui.

Na próxima rodada, o União Suzano visita o Lemense, às 17 horas, no sábado (25). No mesmo dia, às 19 horas, o Comercial encara o Marília, na casa do adversário.