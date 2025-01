União Suzano e Aster buscam vaga na 2ª fase da Copinha nesta sexta

A sexta-feira (10) será decisiva para dois times do Alto Tietê. União Suzano e Aster Itaquá entram em campo pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

As duas equipes entram em campo às 15h15. No Suzanão, o União Suzano enfrenta o Avaí-SC. Os dois times somam três pontos na classificação do Grupo 24. O time catarinense está na frente pelo número de gols marcados (4 a 2), o que significa que só uma vitória interessa ao Javali das Palmeiras. Na última rodada, os donos da casa venceram o União Araguainense-TO por 2 a 0, enquanto o Avaí perdeu do Red Bull Bragantino por 4 a 3.

O outro jogo da chave acontece mais cedo. Já classificado, o Red Bull Bragantino enfrenta o União Araguainense, que não possui mais chances de classificação. O jogo acontece às 13 horas.

Aster Itaquá

Quem também precisa vencer para seguir na Copinha é o Aster Itaquá. A equipe do Alto Tietê enfrenta o Vila Nova-GO, às 15h15, no Campo do Brasil, em Itaquaquecetuba. Na última rodada, os anfitriões perderam do Falcon-SE por 2 a 0, resultado que derrubou o Aster para terceiro do Grupo 28, com três pontos. O Vila Nova, por sua vez, venceu o Dourados-MS pelo mesmo placar e assumiu a vice-liderança da chave, com quatro pontos.

O Dourados é o único que tem a vida decidida na chave. Com nenhum ponto, a equipe não possui chances de classificação e apenas cumpre tabela contra o Falcon, líder da chave, com quatro pontos, às 13 horas. Falcon e Vila Nova dependem de si para se garantirem na fase eliminatória. Para o Aster, só a vitória interessa. Em caso de empate, o time precisaria de uma combinação para conseguir a vaga no saldo de gols.