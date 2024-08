União Suzano é derrotado pela Portuguesa por 3 a 0 no Suzanão

Em partida válida pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Paulista, o União Suzano foi derrotado pela Portuguesa, por 3 a 0, no Suzanão. O jogo aconteceu na tarde desta terça-feira (13). Os gols da partida foram marcados por Maceió (duas vezes) e Cristiano.

O Javali das Palmeiras somou apenas três pontos e fechará a competição na lanterna do Grupo 5. Foram três empates e seis derrotas até aqui, totalizando três pontos. O time suzanense não possui chances de classificação para a próxima fase. A Lusa, por sua vez, está classificada. O time da capital paulista chegou a 16 pontos e está na vice-liderança da chave.

Ambos voltam a campo no sábado (17) em jogos protocolares. A Portuguesa enfrenta o São Caetano, às 15 horas, no Canindé. Simultaneamente, o União Suzano se despede da competição no tradicional estádio da Rua Javari, em São Paulo, contra o Juventus.