União Suzano faz ajustes no ataque para o duelo contra o Lemense

Animado após a vitória diante do Comercial por 1 a 0, na última terça-feira (21), em Ribeirão Preto, o União Suzano faz ajustes no sistema ofensivo visando o duelo contra o Lemense, neste sábado (25), às 17 horas, também fora de casa, pela 3ª rodada.

O técnico Edmilson de Jesus planeja fazer alguns ajustes no ataque do time. Na visão do treinador, pode aproveitar melhor as oportunidades criadas durante os jogos.

“Fizemos uma grande partida contra o Comercial. Isso potencializa nosso trabalho. As chances de gol estão aparecendo. Darei mais ênfase ao setor ofensivo para a equipe fazer mais gols. Estamos fortes e motivados”, disse o treinador.

Neste momento, o Javali das Palmeiras ocupa a quinta posição na classificação da A3, com quatro pontos, com uma vitória e um empate.

O técnico classificou o desempenho nos dois jogos como satisfatório. “Houve um crescimento do primeiro jogo (empate por 1 a 1 diante do União São João) para o segundo jogo”, afirma.

Para ele, o desempenho do time deve melhorar no decorrer da competição. Porém, ele elogiou o sistema defensivo da equipe.

“Como fizemos poucos amistosos na pré-temporada, esses ajustes serão feitos durante o campeonato. Principalmente no ataque e no meio de campo. O setor defensivo tem me agradado. Estamos dando uma sustentação muito grande na equipe”, analisou.

O técnico tem todo o time à disposição para o duelo deste sábado.