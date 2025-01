União Suzano perde do Red Bull Bragantino na estreia da Copa São Paulo

O União Suzano perdeu em sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogando no Suzanão, o Red Bull Bragantino derrotou os anfitriões pelo placar de 2 a 0, na abertura do Grupo 24. Marcelo e Filipinho marcaram para o Massa Bruta.

A partida começou truncada, com poucas chances de gols para os dois lados. A rede balançou no segundo tempo. O Bragantino abriu o placar aos 15 minutos do segundo tempo. Felipinho recebeu cruzamento na área, antecipou a defesa do União Suzano e marcou para o Massa Bruta. Dois minutos depois, Marcelinho Braz ampliou.

No decorrer do jogo, o Bragantino só administrou o resultado e saiu com os três pontos. O dois times voltam a campo na terça-feira (7). Às 13 horas, o time de Suzano encara o União-TO. Mais tarde, o Bragantino enfrenta o Avaí, às 15h15.