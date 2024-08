União Suzano recebe a Portuguesa no Suzanão pela Copa Paulista nesta terça

O União Suzano recebe nesta terça-feira (13), às 15 horas, a Portuguesa em partida válida pela penúltima rodada do Grupo 5 da Copa Paulista, no Suzanão. A equipe suzanense não possui chances de classificação para a segunda fase e apenas cumpre tabela.

A campanha até aqui é bem ruim: com três pontos, o Javali das Palmeiras empatou três e perdeu cinco partidas. A equipe é lanterna da chave. Foram seis gols marcados e 17 sofridos. Na última rodada, o time foi derrotado pelo São Caetano por 3 a 1, de virada, em casa.

A Lusa, por sua vez, ocupa a segunda posição da chave com 13 pontos. No entanto, a equipe da capital paulista vem de três jogos sem vitória: empates contra Juventus e Esporte Clube São Bernardo, e uma derrota para o Oeste por 2 a 1.

No primeiro turno, a Lusa levou melhor contra o União Suzano, Jogando no Canindé, a Lusa venceu o time do Alto Tietê por 4 a 1.