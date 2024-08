União Suzano se despede da Copa Paulista contra o Juventus neste sábado

O União Suzano faz, neste sábado (17), sua última partida pela Copa Paulista. A equipe suzanense vai até a capital paulista enfrentar o Juventus, às 15 horas, pela última rodada da fase de grupos da competição.

A equipe comandada por Petterson Martins não possui chances de classificação. Lanterna do Grupo 5, com três pontos, o time soma, até aqui, três empates e seis derrotas. O último revés foi para a Portuguesa, na terça-feira (13), por 3 a 0, no Suzanão.

O Moleque Travesso é o penúltimo colocado, com nove pontos, e ainda busca uma vaga como o melhor quarto colocado na primeira fase. No primeiro turno, União Suzano e Juventus empataram por 2 a 2.