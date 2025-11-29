Usac afirma que problemas de documentação e troca da gestão do time impediram inscrição na Copa SP

O novo presidente do Usac, Everton Oliveira, informou ao DS nesta sexta-feira que problemas com documentação e a troca da gestão do time há 30 dias impediram a inscrição do clube na edição 2026 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Conforme informou o DS na edição desta sexta-feira, o Suzanão foi colocado à disposição da Federação Paulista para ser sede da competição, mas como o Usac não efetuou a inscrição, a cidade não vai receber jogos.

Segundo Everton Oliveira, há 30 dias o clube foi vendido e a nova gestão que assumiu não conseguiu a tempo efetuar a inscrição.

“A gestão passada optou por não fazer o posicionamento sobre a Copa São Paulo pelo fato da venda estar em tramitação. No momento de transição após compra, o prazo já havia passado”, diz o presidente.

O presidente Everton Oliveira confirmou que para 2027 o Usac vai disputar a competição.

“Faremos a inscrição dentro do prazo estipulado pela federação”.

Entenda

Nesta sexta-feira o DS noticiou que a cidade não seria sede da competição. Em nota a Prefeitura informou que fez o procedimento de colocar o estádio à disposição, mas como o clube da cidade não havia inscrito, a federação optou por não colocar a cidade no roteiro da competição.

“A Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano esclarece que foi protocolada junto à Federação Paulista de Futebol (FPF) a solicitação para que a cidade se tornasse uma das sedes da competição em 2026. No entanto, é importante destacar que a participação do clube anfitrião neste processo era fundamental”, diz trecho da nota.