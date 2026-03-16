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Jornal Diário de Suzano - 15/03/2026
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Esportes

Usac perde em casa e é rebaixado para Série A4

Time de Suzano conseguiu uma vitória em 14 jogos

16 março 2026 - 14h23Por Gabriel Vicco - da Redação
Usac está rebaixado para a Série A4Usac está rebaixado para a Série A4 - (Foto: Divulgação/Usac)

O União Suzano Atlético Clube (Usac) está rebaixado para a Série A4 do Campeonato Paulista após cinco anos na Série A3.

O time suzanense perdeu para o Rio Branco, no Suzanão, neste sábado (14) e, com os outros resultados da rodada, não consegue mais deixar a zona de rebaixamento.

Com uma vitória, dois empates e 11 derrotas em 14 jogos, o Usac conquistou apenas cinco pontos na competição e é o lanterna.

O Desportivo Brasil, segunda pior equipe do torneio, tem oito pontos e o Itapirense, primeiro time fora da zona de rebaixamento tem nove pontos, quatro a mais que o Usac.

Resta apenas mais uma partida para o término da primeira fase. Ou seja, o time de Suzano só consegue alcançar oito pontos.

O último jogo do Usac acontece no sábado (21), às 15 horas, contra o Rio Claro, fora de casa.
 

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